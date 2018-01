STEFI KEDVENCE – Egyszerű és finom sajtos, tejfölös cérnametélt

SAJTOS-TEJFÖLÖS CÉRNAMETÉLT – Ez a recept olcsó, egyszerű, ízletes, gyors és laktató. Nem véletlen hát, hogy Stefi is szereti. Nem kell hozzá más, mint az étvágyunkhoz szabott mennyiségű, legalább 8 tojásos, kézműves, házi cérnametélt. (Lehet 4 tojásos cérnametélttel is készíteni, de inkább adjuk meg a módját és legyen csak 8, de még jobb, ha 10!). A tejföl még véletlenül se legyen 12%-os, pláne nem valamiféle “föl” (Frissföl, Farmföl, Krémföl …). Minden mű-tejföl fokozottan kerülendő!

Legalább 20%-os zsírtartalmú (ha magasabb az sem baj!), igazi, tejből készült tejfölre van szükségünk. Ha a zsírtartalom magasabb, az se baj. A sajt lehet flancos francia, svájci, vagy máshonnan származó, de a Stefi kedvencében a “classic” az továbbra is a trappista. Persze, azért legyen az is jó, s ne legyen mű-sajt, mű-trappista, mert ilyen is akad a boltokban. A Stefi kedvencének fűszerezése sem túl bonyolult: ízlés szerinti mennyiségű só és fehérbors szükségeltetik hozzá és semmi más.

Az elkészítése is egyszerű: a cérnametéltet főzzük készre. Hamar megfő, ezért ügyeljünk arra, hogy ne főzzük szét, mert nem egy semmilyen menza ételt készítünk, hanem a Stefi kedvencét, s ő (általában) nem szokta szétfőzni. Ha a cérnametélt megfőtt, szűrjük le, de ne öblítsük le hideg vízzel, hanem dobjuk meleg, de nem forró lábosba. Ilyenkor egy kevés olívaolajat is csorgathatunk rá, vagy – ami még jobb – vajat is olvaszthatunk alá. Ha olívaolajat, vagy vajat használunk, a zsiradékot lazán keverjük el a cérnametélttel, majd adjunk a melegen tartott tésztához ízlés szerinti mennyiségű tejfölt és reszelt sajtot. Finoman keverjük el.

Tipp: Ha akad otthon jó minőségű szarvasgombás olívaolaj , használjuk azt az illatosításhoz/ízesítéshez!

Ha akad otthon jó minőségű , használjuk azt az illatosításhoz/ízesítéshez! Tipp: Csőben (sütőben) is süthetjük rövid idejű felső sütéssel és ezzel ráolvaszthatjuk a sajtot a tésztára. Ilyenkor akár mozzarellával is kísérletezhetünk.

Tálalásnál szedjük mélytányérba a sajtos-tejfölös cérnametéltet és szórjuk meg reszelt sajttal. Tejfölt is adhatunk még hozzá. Kóstoljuk meg és ízesítsük sóval borssal. Jó étvágyat!

Csíki Sándor♣