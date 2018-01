VILÁGÍTÓ CSIRKEHÚS – Mitől világít a csirkehús a sötétben?

VILÁGÍTÓ CSIRKEHÚS – Régebben már írtam arról, hogy “Mitől lesz kék a fokhagyma?“, és arról is, hogy mitől válhat zölddé a sütemény, ezért egyből érdekelni kezdett a minapi hír, miszerint Ikrényben kékesen fluoreszkált a csirkehús. Azonban, mire géphez ültem, akadtak fürgébbek, akik a jelenségre korrekt tudományos választ kerestek és végül ugyanazt a legvalószínűbb magyarázatot adták, amelyet most én is.

A “Production of Fluorescence on Packaged Chicken” (Appl. Microbiol. 9:549-553. 1961) cikk hasonló jelenséget tárgyal, mint az ikrényi világító csirkehús esete, és megállapítja, hogy a fényhatás csak 100.000 és 1.000.000 közötti Pseudomonas baktérium per cm² koncentráció esetén jelentkezik.

A cikkből az is kiderül, hogy a vas-ionok (Fe3+) elősegítik a fluoreszcens Pseudomonas baktériumok szaporodását. A vágóhídi (és konyhai) feldolgozás során használt vizek ásványi anyag tartalma hatással van a baktériumok szaporodására és ezzel arra is, hogy jelentkezik-e a fluoreszcencia, avagy nem.

A Pseudomonas fluorescens – hasznos

Mezőgazdaságban növényvédelemre használják, mivel távol tartja a növényi patogén organizmusokat. Környezetvédelemben talajremediációra használják, mivel bizonyos műanyagokat képes bontani. Mupirocin nevű antibiotikumot termel, melyet bőr-, szem- és fülfertőzések kezelésér használnak. Megakadályozza a nitrogén elillanását, foszfort mobilizál, “talajfertőtlenítő” hatású. (Részletesebben itt olvashatsz róla.)

Csíki Sándor♣