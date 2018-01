A TEA NAPJA – The Tea Party, 2018. január 14.

A TEA NAPJA 2018 – Az Erzsébet téri Akvárium Klubban most első alkalommal, 2018. január 14-én kerül megrendezésre a Tea Napja. Az egész napos rendezvény célja, hogy a hazai fogyasztókkal és a szakma szélesebb körével megismertessék a már itthon is elérhető csúcsminőségű teákat, s azok forgalmazóit. Bár a világ egyik legkeresettebb és legizgalmasabb árucikke a tea, a fogyasztók többségéhez az alacsonyabb minőségű, filteres tömegtermékek jutnak el, pedig van miből választani típusok és származási helyek

alapján, melyekhez a citromlé – cukor kiegészítést is elfelejthetjük. Pár ismert, magas színvonalú kereskedelmi márka mellett olyan kereskedők és teaházak is megjelennek a vasárnapi programon, akik közvetlenül Ázsiából vásárolják meg készleteiket, igazán különleges kínai, japán, tajvani teákat.

A kiállítók bemutatják a tea rendkívül sokszínű és ízgazdag világát, valamint azt, milyen különbségek vannak minőségben, feldolgozásban és fogyasztási szokásokban egyaránt. Akárcsak a kávé esetében, a teák világában is egyre többen keresik a single origin, ízesítetlen, termőterület szelektált termékeket, s kíváncsiak azok professzionális elkészítésére, fogyasztására.

Erre most délelőtt tíz órától este hatig lehetősége lesz mindazoknak, akik eljönnek az Akvárium Klubba. A vendégek az 1800 forintos belépő árában számos teafajtát végigkóstolhatnak a kiállítói standokon, megismerhetik az elkészítési módokat, a híres termőterületek jellegzetes teáit, valamint kultúrtörténeti előadásokkal és teaceremóniákkal is készülnek a szervezők.

Az érdeklődők kóstolókkal egybekötött workshop-ok keretében hallhatnak többek között a különböző teatípusokról feldolgozás szerint, Urasenke-ösztöndíjas teaművész avat be a japán teakultúrába, s kiderül az is, hogy érdemes otthon felhasználni a csúcsminőségű teákat. Sri Lankai terroir-kóstoló, kínai és tajvani oolong teák bemutatása, a macha tea ceremóniája, az öreg puer teák és a jövő teázási szokásai szintén az előadások témái között szerepelnek.

Magyarországon is egyre több a teaínyenc, de A Tea Napja a „kezdő” fogyasztók számára is különleges eseménynek ígérkezik. A standoknál zajló kóstolók, valamint az előadások mellett vásárolni is lehet a teákból és a teás eszközökből.

Előadások

11:00 -12:00 Teatípusok, teanövény, technológiák

12:00 -13:00 Terroir – teakóstoló Sri Lankáról

13:00 -14:00 Oolong teák – Tajvan és Kína

14:00 -15:00 Kínai tea, a mai generációk teához viszonyulása, otthoni teázás

15:00 -16:00 Chado, avagy a japán teaművészet

16:00 -17:00 A japán Matcha tea

17:00 -18:00 A robotok teája – új korszak a tea történetében

Kiállítók

Demmers Teahouse, Dilmah Tea, Levél Teaház, Marumoto, Or Tea?, Teavolution, Teapavilon, Zhao Zhou, Ye Tealeaves

További részletek az esemény Facebook oldalán: https://www.facebook.com/events/345202439283728/

(A sajtóanyag alapján szerkesztette: Csíki Sándor♣)