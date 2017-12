KÉRDÉS – Hány buborék van egy pezsgős palackban?

PEZSGŐBUBORÉKOK – Az, hogy hány buborék van egy pezsgős palackban, egészen jó party kérdés, de nem csak az. Az, hogy hány buborék van egy palack pezsgőben, a pezsgő íze, és a “champagne-érzés” szempontjából is fontos, ráadásul a buborékra nem szabad csak úgy gondolnunk, mint amiben csak széndioxid gáz van és semmi más. Akadhat abban sok más, az élményre hatással bíró illékony komponens is. Ha pedig fontos része, akkor nem árt, ha tudjuk is rá a választ. Jól ismert, hogy a pezsgőbuborékok, akkor a

legkedvesebbek, ha aprók. A buborékok aprók, finoman gyöngyözőek általában akkor lesznek, ha a megfelelő hőmérsékletű pezsgőérlelő pincében a pezsgő az élesztőn kellően hosszú időt tölt. Hosszan érlelődik. Legegyszerűbben azonban, úgy érhetjük el, hogy a pezsgőnkben apró, egyenletes méretű buborékjaink legyenek, hogy csökkentjük a pezsgőben oldott széndioxid mennyiségét.

Általánosan elterjedt, hogy egy palack pezsgőben átlagosan 15 millió buborék szorult. Szimpatikus szám, de az a matematikai modell, amely ezt az eredményt adja, meglehetősen leegyszerűsített – legalábbis Gérard Liger-Belair a Université de Reims Champagne-Ardenne kutatója szerint, akinek a The Journal of Physical Chemistry B-ben jelent meg erről írása. Gérard Liger-Belair szerint

“A buborékok teljes számát tekintve, az egymillió buborék úgy tűnik, hogy elfogadható közelítésnek tűnik, ha ellenállsz annak, hogy igyál a Champagne flőtéből.”

Az egymillió buborék per flőte azt jelenti, hogy palackonként nagyjából 7,5 millió buborék az, amivel Gérard Liger-Belair véleménye szerint kalkulálhatunk. Persze számos más vélemény is akad, ahogy azt már említettem.

Akkor, hány buborék is van egy palack pezsgőben?

A pezsgőspohárban elméletileg előforduló lehetséges buborékok száma számtalan dologtól függhet, a pezsgő hőmérsékletétől a pohár alakján, anyagán át, akár a pezsgő kitöltés szögéig bezárólag. Az már kiderülhetett, hogy többféle számítás is forgalomban van, amelyek eredményeként igen sokféle számmal találkozhatunk a néhány milliótól, akár a Moët & Chandon 250 milliós kalkulációjáig terjedően, ami azért sokunknak elég meglepő lehet.

A Wine Review Magazin 49 millió buborékról ír, mások 44-65 millióról palackonként. Ezek az értékek többnyire egy Bill Lembeck nevű kutató kalkulációjához (49 millió) kötődnek.

Hogyan számoljuk ki?

Alapvetően egyszerű modell és egyszerű számolás ez. Bill Lembeck a pezsgős palackban lévő széndioxid gáz térfogatát elosztotta egy átlagos buborék térfogatával és így kapta meg a 750 ml-es pezsgőspalackban lévő buborékok átlagos számát. A számítás menete azoknak, akiket érdekel. (Nem bonyolult!)

1. lépés : Tudjuk, hogy egy átlagos Champagne palackban, 20°C hőmérsékleten 5,5 atm. a nyomás, amiből az is következik, hogy egy 750 ml-es palackban, a bor 4,125 liter széndioxid gázt tartalmaz. Ez a széndioxid gáz mindaddig a palackban marad, amíg a pezsgő dugóját ki nem húzzuk. Eddig rendben is vagyunk, most már csak azt kellene tudnunk, hogy mekkora is egy átlagos buborék.

: Tudjuk, hogy egy átlagos Champagne palackban, 20°C hőmérsékleten 5,5 atm. a nyomás, amiből az is következik, hogy egy 750 ml-es palackban, a bor széndioxid gázt tartalmaz. Ez a széndioxid gáz mindaddig a palackban marad, amíg a pezsgő dugóját ki nem húzzuk. Eddig rendben is vagyunk, most már csak azt kellene tudnunk, hogy mekkora is egy átlagos buborék. 2. lépés: Lembeck műszeresen megmérte, és azt találta, hogy a buborékok átlagos átmérője 0,5 mm , amiből a buborékok térfogata is egyszerűen kiszámolható.

Lembeck műszeresen megmérte, és azt találta, hogy a buborékok átlagos átmérője , amiből a buborékok térfogata is egyszerűen kiszámolható. 3. lépés: Lembeck azt is tudta, hogy a pezsgős palack kinyitásakor legalább 750 ml széndioxid is szabadon eltávozik, amiből éppen ezért már nem lehet már buborék. Az eredetileg kalkulált 4,125 liter széndioxidból éppen ezért le kell vonnunk a 0,75 liter szabadon eltávozó széndioxidot. A maradék: 3,375 liter lesz.

Lembeck azt is tudta, hogy a pezsgős palack kinyitásakor legalább széndioxid is szabadon eltávozik, amiből éppen ezért már nem lehet már buborék. Az eredetileg kalkulált 4,125 liter széndioxidból éppen ezért le kell vonnunk a 0,75 liter szabadon eltávozó széndioxidot. A maradék: lesz. 4. lépés: Végezetül, osszuk el a rendelkezésre álló gáz térfogatát az átlagos buborék térfogattal. Az eredmény, amit Bill Lembeck is kapott: 49 millió buborék per palack lesz.

Csíki Sándor♣