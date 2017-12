DEBRECENI GASZTROTÚRA – Jó döntés, amit nem bánsz meg!

DEBRECENI GASZTROTÚRA – Ma még nem általános, hogy enni-inni induljunk útnak, s egy lusta wellness hétvége helyett, vállaltan a kulináris örömöknek éljünk, s így ismerkedjünk meg egy város, régió éttermeivel, büféivel, piacaival. A várossal magával. Persze, ne tagadjuk, némi ösztönzés, céltudatosság sem árt mindehhez. Ösztönzés és céltudatosság az adott város, régió (desztinációnak lenne illő neveznem, csak nem áll rá a szám) részéről és céltudatos

programválasztás a vendég részéről. Debrecen már évek óta élen jár az említett ösztönzésben, céltudatosságban. Olyannyira az élen, hogy valójában nem is tudok más (magyar!) várost említeni, ahol a városvezetés a városmarketingnek ezt a gasztro oldalát ilyen következetesen ápolná. Nem tudok más (magyar!) városról, ahová azért hívnának gasztro-újságírókat, hogy az éttermeiket, étkezőhelyeiket, ételeiket az írásaikon át megismertessék másokkal is, és így gerjesszenek kedvet a látogatásra. Debrecen dicséretes kivétel, amit érdemes lenne más városoknak is másolni, mert nem ördöngösség ez, csak, ugye, a vélelmezett “nagy és fajsúlyos” dolgok közepette, az életnek ez a valóban nagy és fajsúlyos oldala rendre a városvezetések fontossági rangsorának legvégére, vagy még oda se kerül. Micsoda kapitális balgaság!

2011. május végén, az uniós magyar elnökség idején, az EU mezőgazdasági minisztereinek díszvacsorája Hajdúszoboszlón, a Tuba-tanyán volt. Debrecen város akkori polgármestere, Kósa Lajos is jelen volt. Az udvaron vele mindenféléről beszélgetve tette fel nekem azt a kérdést, hogy “Szerinted mikor lesz Debrecennek is országosan ismert, jó étterme? Mit kellene ehhez csinálni?” Azt válaszoltam, hogy persze, szerintem biztos lesz nemsokára, majd kiforrja ez magát, s talán még mást is mondtam, hogy mit is kellene tenni. Aztán, lám, rá pontosan egy évre, 2012. májusában, Pataky Péter séffel megnyílt az IKON. Debreceni gasztrotúránkat is éppen itt kezdtük.

A következőkben, a fotókra hagyatkozva próbálom érzékeltetni, hogy miképpen is kényeztettek bennünket Debrecenben. Hová vittek, mit kóstoltunk. Ha ennél bővebb lenne, az terjedelemben meghaladná a türelmedet. Így se lesz rövid, de remélhetőleg kevésbé untat majd.

Az IKON

“Hagyomány másként” – ebéd az IKON étteremben Pataky Péter séffel.

A IKON változatlanul kiemelkedő. Debrecenben járva, kár lenne kihagyni.

A debreceni debreceniről, a történetéről tőlem itt olvashattok bővebben: a debreceni története.

Séta a történelmi belvárosban

Black Sheep

Minden családban van egy fekete bárány – rendhagyó kávéélmény Debrecen egyetlen kávépörkölő manufaktúra és kávézójában, a Black Sheep -ben.

Érdemes a mindennapi, megszokott kávézási komfort zónánkat elhagyva, új ízekkel, régi-új készítési módokkal ismerkedni. A Black Sheep nagyszerű hely erre.

Karácsonyi vásár (Barabás Étterem)

Hagyományos tájjellegű ételek kóstolója a karácsonyi forgatagban Barabás Zoltánnal.

Teljesült a hagyományos ételek és ízek ígérete, és Barabás Zoltántól némi történeti áttekintést is kaptunk. A debreceni karácsonyi vásár tágas térben, kényelmesen, lassan hömpölygő látványoság. Ne hagyd ki!

Buri-Buri – street food

Fajita, burrito vagy burger? Döntsd el te, melyik a legjobb a Buri Buri-ban!

A Buri-Buri egy igazán jó hely a hamburgereket és más ízletes street food ételeket kedvelőknek. De, azért másoknak is ajánlott!

El Gaucho – argentin street food

Mit keres az argentin marhapásztor Debrecenben? – argentin street food-kóstoló az El Gaucho-ban (Hello BBQ & Coffee)

Az argentin ihletésű, húsimádó gasztrokultúra sokunk szívének kedves. Az El Gaucho nem okoz csalódást!

DiVino Debrecen borbár

A Juniborászok jegyezte DiVino borbárok közismert és kedvelt találkozóhelyei a borszerető ifjaknak és véneknek. Elkerülhetetlen választás!

Új nap, új célokkal, új élményekkel és szereplőkkel

Debreceni Nagypiac

Debrecen on Food – piaci körkép gasztro-történelmi „körítéssel”, Máriás Éva kalauzolásában.

A piacok minden városban népszerűek a gasztronómia szerelmesei előtt. Látványosságot és különleges ételeket ígérnek. A Debreceni Nagypiacot érdemes felkeresni.

Református Nagytemplom – Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó

Séta a fellegekben – látogatás a Református Nagytemplomban, Kávézás a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban

A Debreceni református nagytemplom történelmünk része. Kötelező program, ahogy egy kávé is jól fog esni a főbejárattal átellenben található Karakter 1517-ben.

Keszegsütő, Debrecen

Halak a Pusztában? Miért is ne! – halkóstoló a Keszegsütőben

Ha a halat szereted, ezt ne hagyd ki!

Kis Padlizsán

Vegán konyha a szürkemarhán túl – Ebéd a Kis Padlizsánban

Aligha hittem volna, hogy a legtöbb hozzáfűznivalóm éppen egy vegán étteremben lesz, pedig így történt. Szereted a húst? Én is, de ettől még nem kell elkerülni a Kis Padlizsánt! Érdekes lesz, s még a végén megszereted!

Utószó

Mint az a poszt hosszából is kiderülhetett, meglehetősen tartalmas és gazdag programot szervezett a VisitDebrecen. Csak megerősíteni tudom az elején írottakat. Debrecen élen jár gasztronómiájának szervezett, tudatos népszerűsítésében. ám mindez meglehetősen egyoldalú próbálkozás lenne, ha nem lenne mögötte tartalom. Debrecen kicsit lustán kezdett, de nagyon belejött, ami – számomra legalábbis – újra csak azt bizonyítja, hogy mennyire fontosak a személyiségek ahhoz, hogy egy-egy helyen történjen valami előremutató. Debrecenben történik! A posztban is szereplő helyeket magam is jó szívvel ajánlom. Látogassátok meg, s fedezzetek fel más helyeket is!

