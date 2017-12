LITTLE HUNGARY – ahol Teddy Roosevelt elnök gulyást evett

LITTLE HUNGARY – Kevesen lehetnek, akik Magyarországon valaha is hallottak a “Little Hungary” nevű New Yorki-i étteremről, a Houston Street-en. Pedig Max Schwartz úr ezen intézménye különösen megérdemli a figyelmet és az emlékezetet. Már csak azért is, mert nincs még egy magyar étterem a világon, ahol, miközben a Teddy mackóról elhíresült amerikai elnök, Teddy Roosevelt a gulyását szürcsölgette, a nevezetes süteménynek nevet adó Rigó Jancsi hegedült.

1905. február 14-én, Valentin napján, éppen ez a kivételes és megismételhetetlen csoda esett meg New York városában, Max Schwartz étteremtulajdonos, East Side-i, Houston Street 257 alatti “Little Hungary” éttermében, ahol Rigó Jancsi hegedült és Theodore Roosevelt volt a díszvendég.

S, hogy mit játszott Rigó Jancsi 1905-ben, Max Schwartz New York-i vendéglőjében Theodore Roosevelt elnöknek? Liszt Ferenc II. Magyar rapszódia című művét.

A Gulyás Sor

A 19. század végi, 20. század elejei bevándorlás eredményeként meglehetős etnikai sokszínűség alakulhatott ki New Yorkban is. Az etnikumok egy része ma is jól érzékelhető territoriális elkülönültségben él, ezért a “Little Italy“, vagy a zsidó Lower East Side ma is működik, de Manhattan olyan, egykor virágzó kerületei, mint a “Little Syria” (Lower West Side), “Little Africa“, vagy német “Kleindeustchland” mára eltűntek. Az előzőekhez képest kisebb területű, a lengyel, német, osztrák (Klein Wien) területekkel határos, velük nagyobb, “kelet-közép-európai” egységet alkotó, East Houston-i “Gulyás Sor” mára ugyancsak elenyészett. A “Gulyás Sor” nem csak a magyarokat tartotta egybe és vonzotta. Az East Houston 255-263 alatt állt a népszerű “Little Hungary“, amit az útikönyvek “széles körben ismert bohém” helyként jellemeztek és megemlítik híres borospincéjét is, ahol a hordók között szolgálták fel a vacsorát.

A “Little Hungary” híre messze túlmutatott a környéken és ez volt Teddy Roosevelt kedvenc étterme is, amikor rendőrbiztos, majd kormányzó volt, és akkor is visszament, amikor elnökké választása tiszteletére bankettet rendeztek itt. Az elnök látogatása után a “Little Hungary” pedig még népszerűbbé vált, mint korábban.

A népszerűség azonban hamar véget ért, amiben a fő szerepet az etnikai összetétel változása jelentette. A Gulyás Sor szomszédságában élő németek, osztrákok a belvárosból hamarosan elkezdtek kifelé vándorolni (Yorkville) és a többi közép-kelet-európai bevándorló, beleértve a magyarokat is, követte őket. A “gettó szívében” a “Little Hungary” étterem azonban maradt a helyén, s mint az alábbi hirdetés is mutatja, büszkén vallotta, hogy 20 év működés után sem mennek el, maradnak, ami azonban hibás döntésnek bizonyult.

A potenciális vendégek elvándorlása, tetézve az alkoholtilalommal, megpecsételte a “Little Hungary” sorsát. Az új “gulyás sor” immár a belvárostól távolabb, Yorkville közelében alakult ki, s ezt a nagyobb számban ide költöző, magyarok lakta környéket rövid ideig “Little Hungary” néven is emlegették. 1917 után a Lower East Side-on már a forradalom elől elmenekülő orosz bevándorlók telepednek le, s új éttermeket nyitnak, új, orosz ételekkel.

Ja, s hogy mi lett Max Schwartz-cal? Max Schwartz a New Yorkban-ban megkeresett pénzén kastélyt vásárolt Magyarországon és öreg korára hazatelepült.

Csíki Sándor♣