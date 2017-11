KILENC ÉVES LETT – A FOOD & WINE 9. születésnapja

KILENC ÉVES A FOOD & WINE – Az események sodrában egészen elfeledkeztem róla, hogy a blogomnak ilyenkor, november 24-én van a születésnapja. Persze, megesett ez már máskor is velem, mármint a születésnapról elfeledkezés… 2008. november végétől olvasható a FOOD&WINE. Az első poszt első mondatai így szólnak: “Heston Blumenthalról, Kürti Miklósról, és a molekuláris gasztronómiáról 2008. végén blognyitó cikket írni első ránézésre meglehetősen fantáziátlan ötletnek

tűnhet, hiszen ezt a csontot már hazánkban is meglehetősen sokan rágcsálták és látszólag csontfehérre is rágták. Látszólag, mondhatjuk, mert a számtalan szebbnél-szebb téma közötti csapongásban ez a terület Magyarországon továbbra is feldolgozatlan maradt, miközben az érdeklődés hulláma nagyrészt már át is száguldott felette.” stb,