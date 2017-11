ROSENFELD IGNÁC – Magyar Paraszti Lakoma, New York, 1899

ROSENFELD IGNÁC ÉTTERME – Többnyire keveset tudunk a külföldön működött magyar éttermekről. A Café Boulevard, s vele Rosenfeld Ignác “felfedezése” leginkább annak köszönhető, hogy megpróbáltam megfejteni, hogy a szemem elé került “Magyar Paraszti Lakoma” közönsége hol is ülhetett asztalhoz. Budapesten, vagy New Yorkban? Mivel az étlap magyar nyelvű, akár azt is

gondolhatnánk, hogy az ekkor már működő New York Palota lehetett a helyszín, de mégsem. Ezúttal hihetünk a szemünknek, az újévi menü valóban New Yorkban készült. (Az első képen New York City, 1899-ben)

Magyar Paraszti Lakoma – New York, 1899. január 1.

Az itt bemutatott, a “The New York Public Library” Digitális Kollekciójában található 1899. január 1-ei keltezésű étlapon a “Magyar Paraszti Lakoma” valamennyi fogása ismerős, és a menü akár ma is íródhatott volna. Az étlapon olvasható “Grand Central Palace New York” a Lexington Avenue-n, a 43. és 44. utca között, 1893-ben nyílt meg, vagyis egy évvel a budapesti New York Palota megnyitása előtt. Ez volt az első, a régi Grand Palace Central, amit szűk két évtized múlva, a néhány utcával odébb, a 46. és 47. utca között 1911-ben épült új Grand Palace Central váltott fel. (Ezt 1963-ban bontották le.)

Az újévi étlap ételeit “Nátzi Rosenfeld caterer“, a népszerű Café Boulevard (New York) magyar étterem tulajdonosa, a kőbányai Szent István sör importőre szolgáltatta. New Yorkban, 1890-ben összesen 15.481 lakost tartottak magyarként számon, és közülük sokan éppen az étterem közelségében, az East Side-on (156 Second Ave southeast corner of 10th Street) éltek. Ezek a magyar bevándorlók voltak Rosenfeld Nátzi cigányzenés éttermének törzsvendégei. Az 1895-ben nyílt éttermet, a híre alapján, kezdetben főként “anarchisták, művészek és hírlapírók” látogatták, később azonban, már nem erről, hanem a gálaebédjeiről volt híresebb. A Café Boulevard 1910-ben sajnos csődbe ment, ám Rosenfeld Ignác továbbra sem adta fel, és 1913-ban, a Broadway-től keletre, a 41. utcában, a Hotel Continentalban bérelt éttermet. Rosenfeld vezetésével, ez lett az új Café Boulevard. (Az eredeti Café Boulevardot még megpróbálták üzemeltetni, azonban 1914-ben végleg bezárt, az épületet pedig 1915-ben lebontották.)

Csíki Sándor♣