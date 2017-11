VinCE CHAMPAGNE A HOLDON – november 26, Belvárosi Piac

VinCE CHAMPAGNE A HOLDON – 2017. november 26. Belvárosi Piac (Hold utca). Budapest első számú evőpiaca és gourmet találkozóhelye, a Hold utcai Belvárosi Piac ismét egy izgalmas gasztro-eseménynek ad otthont. November utolsó vasárnapján délutánba nyúló villásreggelire várják a champagne-ok rajongóit. E nemes ital egyre népszerűbb itthon is, s a programra a legjobb champagne-házak kínálata érkezik, melyekhez különleges ételpárosításokkal készülnek a csarnok éttermei.

Noha számos étterem és bár tart a választékában champagne-okat, első alkalommal szerveződik olyan esemény, ahol nem szakmai kóstolón vagy nagyszabású vacsoraprogramon, hanem egy sokkal lazább, de nagyon stílusos reggelizőnap keretében lehet ismerkedni az eredetvédett francia pezsgők széles választékával.

A VinCE Champagne a Holdon rendezvény célja, hogy az ünnepi szezon elején vendégül lássa mindazokat, akik reggel kilenctől már szívesen csatlakoznak egy bohém gasztro-bulihoz. Ahol a palackokat akár szablyázni is lehet, s a töltött poharak mellé osztriga, kaviár, de akár marhasültes vagy langusztás smørrebrød-ok, Bresse-i csirke, korhely hallé, garnélás pelmenyi, fűszeres csiga, káposztás tokhal, vagy kacsakolbász is rendelhető. A Stand25 Bisztró erre az alkalomra kétszemélyes reggeli ajánlattal is készül, s a gasztro-lista ennél jóval bővebb!

Helyszín: Belvárosi Piac – 1054 Budapest, Hold utca 13.

Az éttermek

Tizenkét étterem várja a látogatókat, s erre az alkalomra érkezik a:

Kistücsök (Balatonszemes),

Arany Kaviár.

Nyitva lesznek a piac legnépszerűbb helyei, köztük a Michelin-csillagos Széll Tamáshoz és Szulló Szabinához köthető, már említett Stand25 Bisztró, az egyik legvagányabb séf, Bíró Lajos mindkét üzlete; A Séf utcája és a Buja Disznó-k, Lakatos Márk Lakatos Műhelye, s még Szabó Győzővel is koccinthatunk a Steamboo-ban! Az orosz fine dining-ot és a népi konyhát egyaránt jól ismerő Nyíri Szása ismét lenyűgöző fogásokkal készül a Moszkva Téren, s a Haxen Market, a Vörös Homár, a Kandalló Market, a Gusto Delicate Budapest, valamint az újonnan nyíló Société.demo is különlegeset alkot erre az alkalomra.

Az éttermek egy-egy champagne-házat is képviselnek, és készülő fogásaikat is ezek a pezsgők inspirálják. A földszinti közösségi piac helyén Champagne-korzó várja a látogatókat, ez a sétálókóstoló helyszíne, ahol a champagne-standok kínálatából válogathatunk.

A VinCE csapata ezúttal is lehetőséget teremt arra, hogy az érdeklődők előadásokon is részt vehessenek a nap során. Két ingyenes VinCE -CEWI kurzus is a program része Mit tud a dosage? és A szőlőfajta titkai címmel, melyek szintén a közösségi téren zajlanak majd.

Champagne és kaviár

A champagne mellé kaviárokkal is ismerkedhetnek a vendégek az Arany Kaviár földszinti standján, lesz többek között szibériai tokhal kaviár, imperial kaviár osztrigával és lazacikra is.

A pezsgőválaszték : MUMM, Dom Pérignon, Duval Leroy, Gosset, Paul Bara, Pol Roger, Bollinger, Drappier, Louis Roederer, Taittinger, Billecart-Salmon, Moët&Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Krug, Piper-Heidsieck, Laurent-Perrier, Charles Heidsieck

: MUMM, Dom Pérignon, Duval Leroy, Gosset, Paul Bara, Pol Roger, Bollinger, Drappier, Louis Roederer, Taittinger, Billecart-Salmon, Moët&Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Krug, Piper-Heidsieck, Laurent-Perrier, Charles Heidsieck A kóstolók mellett sabrage -olni, vagyis szablyázni is tanulhatnak a vállalkozó kedvűek Borsos Gergely Guinness-rekordertől.

-olni, vagyis szablyázni is tanulhatnak a vállalkozó kedvűek Borsos Gergely Guinness-rekordertől. A pezsgő hangulatot ehhez illő zenékkel is inspiráljuk, a Max&Kata gitárduó, valamint a Swing á la Django formáció szórakoztatja a közönséget. Sikkes öltözetet kap a helyszín, de a piaci jelleg persze megmarad, és akár érezhetnénk magunkat Párizsban vagy Lyonban is, de november 26-án Budapest egyik legszebb vásárcsarnoka „fürdik” a champagne-ban.

Jegyek

Az eseményre látogatók elővételben a champagneaholdon.eventbrite.com oldalon, és a helyszínen, készpénzes és kártyás fizetéssel is megvásárolhatják belépőiket, s érkezéskor máris egy pohár ajándék MUMM-mal kezdhetik a napot.

A belépőjegy ára 3.990 Ft, amely nemcsak az első pohár pezsgőt tartalmazza, hanem a programokon való részvételt is, a kóstolandó buborékok vásárlása pedig a standoknál és az éttermekben történik, készpénzes fizetéssel.

A VinCE Champagne a Holdon eseményoldala: champagneaholdon.eventbrite.com

Akár reggelizni, akár ebédelni, de mindenképp érdemes megérkezni délutánig a Belvárosi Piacra, hiszen ez a vasárnap egyedülállónak ígérkezik a kezdő és haladó ínyencek számára egyaránt. A franciák egyik klasszikus ikonjának, Coco Chanelnek tulajdonítják a mondást: „Két alkalommal iszom pezsgőt; amikor szerelmes vagyok, és amikor nem.” Ez épp elég ok arra, hogy bármelyik nap fogyasszuk, persze csak mértékkel és tudatosan, amihez tökéletes alkalom a VinCE Champagne a Holdon!

(A sajtóanyag alapján szerkesztette: Csíki Sándor♣)