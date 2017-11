MÁRTON NAPI BORFESZTIVÁL – Hotel Gellért, november 9-12.

MÁRTON NAPI BORFESZTIVÁL 2017 – Mit hoz ki a bűvös 7-esből a Gellért? Széll Tamás, aki bebizonyította a világnak, hogy a magyar szakácsok is művészi szinten mozognak “Kulináriában”, a Danubius Hotel Gellért Márton napi Borfesztiválján mutatja meg a fine dining rejtelmeit, de ott lesznek a Gerbeaud, Gundel, Gellért aranyhármas séfjei is, folyik majd a bor és habzik a sör, csak győzzük meginni. Mindez november 9-12. között. Hét éves lett Budapest legizgalmasabb Márton-napi programja, mely évről évre új és újabb tematika köré épül, és az elmúlt években rendre telt házat

vonzott. Már most nagy az érdeklődés, hogy idén mivel teszi felejthetetlenné a Gellért a libaólban bujkáló Szent Márton legendájáról evéssel és újborral emlékező jeles napot. Nos, ha végignézünk a kínálaton, láthatjuk, hogy a kihagyhatatlan borfesztiválnak helyet adó szálló idén is egy grandiózus “töltött libává” avanzsál, amiben kellemes tölteléket alkot majd a legjobb ételek és italok végtelen sora, sztárséfekkel és sztárborászokkal, esténként pedig menő koncertekkel. Ráadásul a 7. fesztivál tematikája a bűvös 7-es szám körül forog majd.

Sörrel indít a borfesztivál – Jön a 7 mestersörész

Nincs szerte a világban olyan Márton napi Borfesztivál, ahol a sör is jelentős szerepet kap. A Gellért ebben is kilóg a sorból, hisz’ a nulladik napon az ország legjobb főzdéjéből érkező 7 “mestersörész” mutatja be több mint 30 féle italát egy korlátlan sörkóstolás keretében. A sörkorcsolyákat Előházi Ádám, az Első Füredi Sörház fiatal kora ellenére nagy karriert befutott séfje és Frideczky András, a Gellért nemrégiben pazarul megújult sörözőjének kreatív séfje prezentálja.

Sörre bor: sokszor 7, az több mint 100

És ahogy a Gellért is vallja: a sörre jöhet a bor. A fesztivál péntekén és szombatján az ország legjobb borászatait hívják meg, a két napon több mint százat, az elsőn a Bor és Piac, míg másnap a Winelovers válogatásában. A borászatok közt ott lesznek az ország legjobbjai, de vétek bárkit is kiemelni, hanem inkább végig kell kóstolni, amíg az ember bírja szusszal, kizárólag a felelős alkoholfogyasztás szabályai mentén. S hogy ez nagy kihívást jelentsen, idén először ingyenes Borkollégium Pop-up School-okkal is erősít a Márton napi Borfesztivál, a Balkán Fanatik és a Mary Pop Kids koncertjei alatt a DiVino kínálatát kortyolhatjuk, nem beszélve arról, hogy a kétnapos borfesztiválon megjelennek majd a legjobb pálinkászatok is.

A gasztronómia 7 csodája

Ezt nyújtja a Gellért a kulinária terén. A szálloda hívta életre és vitte tökélyre a Lakosztályétterem fogalmát, melynek a szálló történetének leghíresebb vendégeit fogadó lakosztálya és egy Dunára néző pazar panoráma adja a díszletét. Idén pedig nem kisebb nevek, mint Szulló Szabina és Széll Tamás által megálmodott 7 fogásos menüsor adja a tartalmát pénteken és szombaton egyaránt. A séfeket fölösleges bemutatni, nyomukban már fénylett egy Michelin-csillag, illetve Széll Tamás a nemzetközi mezőnyben rendkívül előkelő, negyedik helyezéssel érkezett haza csapatával a Bocuse d’Or versenyéről. Kell ennél több?

Gerbeaud-Gundel-Gellért borvacsora

Pedig még nincs is vége, hiszen a Gellért Sörözőben egy páratlan gasztro-csúcstalálkozón a Gerbeaud-Gundel-Gellért aranyhármas séfjei prezentálnak a hazai gasztronómia történetében egyedülálló borvacsorát, ahol az Onyx és a Gundel head sommelier-i válogatják az ételekhez illő borokat. A sztárparádé: Tóth Ágnes, Merczi Gábor executive séfek, Gervai János sommelier és borász, Fabók Mihály háromszoros magyar sommelier bajnok.

Hetedhét ország ízei

Íz-világkörüli úttal fogadja a vendégeket a borfesztivál zárónapján Héjja László, a Gellért konyhafőnöke és a Márton napi Sunday brunch. Az all-you-can-eat vasárnapi ebéden megkóstolhatunk a magyar mellett, amerikai, norvég, dán, német, orosz, kínai, egyiptomi, olasz, francia, izraeli és indiai libás és más ételeit. A tányérokra kerül majd bugaci libatoros a hazai ízvilágból, de a végtelen sorban lesz sváb libacomb, izraeli sólet, provence-i libamell is.

További információ: borfesztivalgellert.hu

(A sajtóanyag alapján szerkesztette: Csíki Sándor♣)