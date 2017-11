ESZTER DIVATTANÁCSAI – Fel a kalappal! (kalapviselési tanácsok)

KALAPVISELÉSI TANÁCSOK – Miután az előző posztomban bemutattam néhány idei őszi/téli kalaptrendet, most azt szeretném elmesélni, hogy kinek melyik fazon áll jól, melyik arcformához milyen kalapot érdemes viselni? Ha még nem tudjuk a kérdésre a választ és még soha nem is hordtunk kalapot, a kalapvásárlás előtt nehéz úgy célzottan keresni, mint

ahogy egy hétköznapi ruhadarab vásárlásánál tennénk, hiszen ismerjük az alkatunkat és azt is, hogy milyen színek állnak jól, s melyek kevésbé. A kalapvásárlásnál is hasonló a teendő, csak éppen itt az arcszerkezetünk elemzése, megismerése az első és az arcunkhoz választjuk megfelelő kalapformát. Azt vallom, hogy érdemes felpróbálnunk olyan ruhadarabokat, kiegészítőket, kalapokat is, amelyekről esetleg elsőre nem is gondoljuk, hogy jól fog állni. Ez is egy kísérlet, egyfajta kreatív utazás, amely a harmónia megtalálásához is elvezethet.

Habár a kalap az utóbbi időben ismét kedvelt kiegészítő lett és egyre többet látni az utcákon, a figyelemfelkeltő hatása mégis megmaradt, ezt azért is fontos tudnunk, mert, ha inkább visszahúzódó a személyiségünk, akkor a kíváncsi tekintetek miatt kalapban nem feltétlenül fogjuk magabiztosnak érezni magunkat.

Kalapok és arcformák

Nézzük hát hogy milyen kalapok melyik arcformát koronázzák meg legjobban

Ovális: az ovális arcot jól ellensúlyozzák a kis, közepes vagy nagy karimájú kalapok, mert optikailag szélesítik. Ez a legelőnyösebb arcszerkezet, hiszen szinte minden kalaptípus (keménykalap, barett, sapkák, stb.) viselése bátran ajánlott. Kerülendőek azonban a csúcsosodó fazonok, hiszen ezek még inkább nyújtják az arcot. Kerek: ajánlott egy csúcsosított darab, mert itt, az ovális típussal ellentétbe,n az arc nyújtása és nem szélesítése a cél. A fedora vagy szőrmesapka tökéletes erre valamint az aszimmetrikus karimájú kalapok. Fontos szempont, hogy a karima szélesebb legyen az arcnál. Kerülendő a kisebb, gömbölyű kalapok (barett vagy sapkák) viselete. Szögletes: ennél az arcformánál első sorban a vonalak lágyítására törekszünk, így megfelelő lehet egy puhább karimájú fejfedő (nyáron akár egy szélesebb szalmakalap), mely finom hullámokat ejt az arc körül. Attól függően, hogy inkább „téglalap” vagy „négyzet” formájú az arcberendezésünk, optikailag szélesíthetjük vagy nyújthatjuk arcunkat (lásd: ovális és kerek arctípushoz ajánlott kalaptípusok). Előnyös lehet az is, ha a kalapokat ferdén, aszimmetrikusan hordjuk. A svájcisapka erre a célra például tökéletes. Az alábbi képen öt viselési mód látható.

Szív alakú: ennél a típusnál a széles homlok és keskeny áll ellensúlyozása javasolt. Ezért előnyös minden olyan darab, amely közepes karimával rendelkezik, csúcsosodó, és esetleg kicsit a homlokba lóg (fedora, magasított keménykalap). Gyémánt: ezen a legritkábban előforduló arcformán a keskenyedő homlok és csúcsos áll mellett az arccsont kapja a legnagyobb szerepet. Célunk az arc szélesítése; egy szélesebb puhább karimájú kalap de egy fedora is előnyös lehet.

Mire érdemes még figyelni?

A vállszélesség fontos tényező – nem mindenkinek áll jól, ha a kalap karimája szélesebb a vállnál.

fontos tényező – nem mindenkinek áll jól, ha a kalap karimája szélesebb a vállnál. A testmagasságunk – alacsonyabbaknak kevésbé ajánlott a nagy, szélesebb fazonok viselete, ugyanakkor a magasaknak a kisebb, csúcsosodó kalapok állnak kevésbé előnyösen.

És ha mindezt figyelembe vettük már csak a megfelelő szín megtalálására van szükségünk – talán érdemes eleinte alapszínekben gondolkodni (barna, fekete), amik egyszerűbben kombinálhatók öltözékünkhöz. Majd később jöhetnek az élénkebb színek (piros, lila), melyek egy fekete vagy szürke szettet különlegessé tehetnek.

Őszy-Tóth Eszter Anita Bécsben élő divattervező