AUGUSZT-DAMNICZKI-WIENER – Ízes süti akció: október 14-31.

EURÓPA ÍZEI – A budapesti Auguszt, Damniczki és Wiener cukrászdák, egymással egyetértésben és összefogásban, 2017. október 14-től október 31-ig meghirdetik a “Kóstold meg Európa ízeit, ismerd meg Budapest legjobb cukrászdáit!” akciót! Az őszi időszakban nincs is jobb annál, mint egy kicsit kiszakadni a hétköznapokból, élvezni az indián nyár egyre rövidülő napjait és a mind korábban ránk köszönő délutánban megtalálni a szépséget. Az őszi kirándulásainkat, városfelfedező túráinkat most egy izgalmas

kincskereséssel gyarapíthatjuk: felfedezhetjük Európa ízeit, Budapest három kitűnő cukrászdájában. Az őszi süteménytúra állomásain a helyszíneken található kártya igénybevételével vagy a már meglévő kártya felmutatásával

10% kedvezménnyel lehet sütizni.

Ha valaki teljesíti az összes állomást és felfedezi Európa süteményeit, akkor egy

nyereményjátékban is részt vehet, amelyen a Forisola egyedi, ízesített, egzotikus fűszerekkel készített minőségi gyöngyöző borait sorsoljuk ki.

A süteménykóstolás bármely üzletben kezdhető, a kedvezmény érvényesítéséhez és a nyerési esélyek növeléséhez viszont be kell szerezni – a mindhárom üzletben elérhető – gyűjtőkártyát, amely ha betelt, azaz mindhárom cukrászda egyedi pecsétje megtalálható rajta, akkor csak be kell dobni bármelyik üzletben lévő urnába, s a felfedezést követően várni a sorsolást, amelyet 2017. november 6-án tartunk és eredményéről a cukrászdák facebook oldalán adunk hírt.

Az európai cukrász-túra két hétig tart, 2017. október 14-től október 30-ig lehet igényelni a kártyát és a kedvezményt, valamint leadni a betelt gyűjtőkártyákat.

Auguszt Cukrászda – a magyar hagyományok

Az Auguszt család 1870 óta meghatározó szerepet játszott a magyar süteménykultúra kialakításában, ma pedig a klasszikus cukrászművészet hagyományainak ápolásában. Auguszt József, az Auguszt Dinasztia negyedik generációjának férfi leszármazottja a mesterségbeli tudás, az Auguszt név mai képviselője, örököse. Feleségével, Auguszt Ibolyával, egy 147 évre és 4 generációra visszanyúló történetet írnak tovább a Fény utcában található cukrászdájukban, amely első helyen áll a dinasztia történetében: a leghosszabb ideje, immár 60 éve ápolja az Auguszt hagyományokat Buda szívében. Nagy örömmel osztják meg mindenkivel süteményeik titkát: négy generáció által felhalmozott tudás, szakértő mozdulatok, precíz arányok, kiváló alapanyagok – mindez találkozik a munkájuk felé tanúsított alázattal és a Vendégeik iránti szeretettel.

Auguszt 1870

1024 Budapest, Fény utca 8.

+ 36-1-316-3817

https://www.facebook.com/auguszt1870/

Damniczki Cukrászda – a franciás vonal

A Damniczki név sokaknak ismerősen csenghet. Bár Budapesten még csak efy bő éve nyitott a cég üzlete, a Damniczki cukrász manufaktúra 25 éves székesfehérvári múlttal rendelkezik. A fagylaltjairól híressé vált cukrászdában a megkedvelt ízek a téli hónapokban is a pultban maradnak, sütemény formájában. A francia monodesszertek világában otthonosan mozgó Damniczki Balázs ugyanis a díjnyertes fagylaltokat és a közönségkedvenceket egy-egy önálló édességbe álmodja, amelyekben a francia szaktudás és elegancia ötvöződik a magyar cukrászat legnemesebb hagyományaival.

Damniczki Budapest – cukrász manufaktúra

1051 Budapest, Hercegprímás u. 17.

+36-20-919-3548

https://www.facebook.com/damniczkibudapest/

Wiener Szalon – a bécsi hangulat

Bár az Ausztriában és Itáliában tanult Groissböck úrnak négy üzlete is akad Bécsben, mégis a budapesti Corvin sétányon nyílt Wiener Szalon a kedvence. A bécsi cukrászcsalád Budapestre is elhozta a legsikeresebb osztrák ízeket és minőséget egy természetes és bio alapanyagokkal dolgozó kézműves fagylaltozó valamit egy illatos bécsi kávézót képében, amely egyben kényeztető süteményező, ínyes reggeliző hely is a nyitott, tágas és napsütötte Corvin sétányon, ahol minden nap sok szeretettel vár: Nicholas és Csapata.

Wiener Szalon – a bécsi kézműves

1082 Budapest, Corvin sétány 2/b.

+ 36-1-792-9005

https://www.facebook.com/wienerszalon/

(A sajtóanyag alapján szerkesztette: Csíki Sándor♣)