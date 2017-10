WHISKY SHOW – Corinthia Hotel, 2017. október 14-15

WHISKY SHOW 2017 – Érdekelnek a prémiumpárlatok? Szereted az izgalmas koktélokat? Szívesen megkóstolnál egy olyan elegáns italt, amelyet királyi családok, előkelőségek fogyasztanak évszázadok óta? Akkor ott a helyed október 14-15-én a Whisky Show 2017 nemzetközi hírű párlatmustráján. A Whisky Show nem csupán a whiskykről szól, más italok és finomságok is terítékre kerülnek majd. Igen széles párlatkínálattal és színes programokkal várnak mindenkit a szervezők immár hetedik éve. Ezen a

rendezvényen olyan párlatokat, különleges italokat lehet majd megkóstolni, amikről eddig talán még nem is hallottál. A világ minden tájáról származó whiskyk mellett francia, spanyol, angol típusú rumok, ízletes ginek, a szőlőszemek zamatát idéző armagnac vagy az illatos almából készült calvados ejti rabul az érdeklődőket, de lesz koktélkészítő-verseny is, ahol a bartenderek kreatív, új ízekkel, izgalmas kreációkkal készülnek majd. Ha nem vagy oda a whiskyért, fedezd fel a rendezvényen a Gin-teraszt, ahol vérpezsdítő koktélok és frissítő gin&tonikok készülnek majd. A Gin-terasz kínálatában 31 féle gyógy- és fűszernövény lepárlásával készült gin is szerepel majd.

A rendezvényen az italok mellett izgalmas gasztro-kiállítók is lesznek, akiktől azt is megtudhatod, milyen ínyencségeket lehet kiváló párlatokkal, így rummal, whiskyvel, vagy calvados-szal megbolondítani. Lesz kézműves csoki kóstoló is, ahol az is kiderül majd, hogy melyik ízvilághoz melyik párlat illik a legjobban.

A nemzetközileg is elismert, rangos esemény

október 14-15-én 14:00-tól 21:00-ig népesíti be Budapesten a Corinthia Hotel termeit.

Az eseményre már kaphatók a jegyek korlátozott számban 7500 forintért. A helyszíni jegyváltás esetén a belépőjegy szintén 7500 forintba kerül: ekkor a jegyértékesítés a résztvevők számától és a helyszín befogadóképességétől függően történik. A standard belépőjegy tartalmazza a kóstolópoharat és 5 darab kóstolójegyet.

A whiskyről a blogon itt olvashatsz bővebben:

(A sajtóanyag alapján szerkesztette: Csíki Sándor♣)