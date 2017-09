ANNA TANÁCSAI – Tilos rugózni, és tartsd be az alapszabályokat!

NYÚJTÁS – A nyújtásról és annak jelentéségéről számos írás született és számos fórumon olvashat erről az ember, azonban az olykor egymásnak ellentmondó információk tengerében nehéz kiigazodni. A téma kimeríthetetlensége miatt most ebben a formában csak a nyújtás alapszabályairól írok, kiegészítve néhány hasznos tanáccsal. Az első és legfontosabb alapszabály, hogy legyen szó bármilyen nyújtó feladatról, tilos a rugózás! Ismerős az a jelenet, amikor valaki előrehajlásban nyújtott térdek mellett szeretné elérni a talajt és közben

csípőből rugózik, hogy az ujjai minél lejjebb kerüljenek? Ilyenkor a testben éppen ellenkező mechanizmus játszódik le és az izom összehúzódik, így a nyújtás teljesen értelmét veszti. Leegyszerűsítve ennek a reakciónak az az idegrendszeri magyarázata, hogy ha egy izmot hirtelen nyújtási inger ér, akkor az reflexesen, gerincvelői szinten azonnal összehúzódik. Rugózás során ezek az apró, hirtelen nyújtási ingerek ismétlődnek egymás után, amire az izom folyamatosan kontrakcióval válaszol. Ez az úgynevezett proprioceptív reflex, amely elsősorban a testtartásunkért felelős és nyújtásra nem alkalmazható.

Nyújtás szakember segítsége nélkül

Számos hatékony nyújtási technika és lehetőség létezik. Ezek közül egyet emelek ki, ugyanis a többi elsajátításához mindenképpen szakember segítségét javaslom. Az előbb említett reakció akkor játszódik le, ha a nyújtási inger hirtelen éri az izmot. Viszont ha a nyújtási inger folyamatos, fenntartott és egyenletes, akkor az izom reflexesen ellazul, így megelőzhető a sérülés vagy szakadás. Ebben az esetben az idő tényezőn van a hangsúly, hiszen nem lehet gyorsan nyújtani, időt kell hagyni az izomnak, hogy a reflexes ellazulás és ezáltal a nyúlás megtörténhessen. Különböző tanulmányok különböző időtartamokról számolnak be. A legelfogadottabb álláspont szerint többször, rövidebb ideig ismételjük a nyújtást.

A 30 másodpercig kitartott blokkokat 4-5-ször kell ismételni, rövid szünetekkel. Fontos, hogy csak a tökéletesen kivitelezett testhelyzet beállítása után kezdődik a számolás.

A tanácsaim

Az alapszabályok tisztázása után lássunk néhány egyszerű tanácsot:

Ne tartsd vissza a levegőt! Próbáld kihasználni a légzést és minden kilégzésre szinte milliméterről milliméterre egyre jobban beleengedni magad a testhelyzetbe. Banálisnak tűnik, azonban annál hatékonyabb, hiszen élettani tény, hogy izmaink feszülése a légzéssel együtt változik. Belégzésre a tónusa kissé megnövekszik, kilégzéskor pedig lecsökken. Ezért mindig az elnyújtott, hosszú kilégzéseket igyekszünk kihasználni a nyújtás során.

Személyre szabottan…

Konkrét gyakorlatokat és feladatsorokat a legfontosabb alapelvem, a személyre szabottság miatt nem írok. Úgy gondolom, hogy a képekről, leírásokból vagy youtube videókból átvett gyakorlatokkal sokszor többet ártunk, mint használunk. Ha valaki rendszeresen sportol és a nyújtás kis szerepet kap a gyakorlás alatt, vagy teljesen kimarad a mozgásból, akkor legalább egyszer érdemes szakember segítségét kérni a nyújtáshoz, mert nem mindegy, hogy adott sportok után milyen izomcsoportokat és hogyan lazítunk.

Végül pedig az egyik leghíresebb jóga oktató, K. Pattabhi Jois szavait idézve:„Practise and all is coming!”, vagyis „Gyakorolj és minden jön magától!”.

Petridisz Anna gyógytornász, manuálterepeuta és jógaoktató