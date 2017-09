LABEL ROUGE BÁRÁNYOK – a francia-spanyol határon

LABEL ROUGE BÁRÁNYOK – A Pireneusok Délnyugat-Európa magashegysége. Legmagasabb csúcsa, az Aneto 3404 méter. Ez a hegység választja el egymástól Spanyolországot és Franciaországot, az Ibériai-félszigetet és a kontinentális Európát. Hosszúsága a Vizcayai-öböltől a Földközi-tengerig 491 kilométer. Innen, a legmagasabbra nyúló Középső-Pireneusokból és francia

Baszkföld völgyeiből származnak Európa különleges ízű, legtöbbre értékelt bárányai. A franciák, a De Gaulle elnökségével beköszöntő V. Köztársaság idején a Középső-Pireneusi Régióhoz (Midi-Pyrénées) soroltak a Pireneusoktól távolabb fekvő területeket is. Ezzel a döntéssel Délkelet-Franciaországban egy félmagyarországnyi területű nagy régiót hoztak létre, Toulouse központtal. Ebben a régióban ma három oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott, Label Rouge minősítésű bárányt nevelő terület is van.

Quercy farm-nevelésű bárány

A Quercy bárány a Toulouse-tól északkeletre fekvő Quercy Natúrpark környékén fordul elő. A parkhoz közeli Figeac és a park területén fekvő Rocamadour környékén egy érdekes, a szeme körüli fekete színű gyűrűről felismerhető, „szemüveges” birkával találkozhatunk. Az állatjóléti szabályok figyelembevételével, a természeti ciklusok tiszteletben tartásával nevelt állatok a tölgyekkel együtt a natúrpark és környékének szimbólumai. 1991-ben a Quercy farmerek voltak az elsők, akik a bárányaik minőségének elismeréséül Label Rouge minősítést kaptak. 1996 óta oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (IGP) forgalmazzák a termékeiket.

Allaiton d’Aveyron bárány

A Quercy területtel délkeletről határos Aveyron régió a kiváló szezonalitásra való hajlammal rendelkező, az év bármely szakában megtermékenyülő, erős anyai ösztönökkel bíró Lacaune fajtájáról nevezetes. Ez juh adja az Allaiton d’Aveyron márkanevű szopós bárányt is, de ez a fajta az, amelynek a tejéből a Roquefort sajt is készül. A területen mintegy 250 tenyésztő foglalkozik ezzel a fajtával. A termék saját Fan Clubjának számos neves séf is a tagja, akik közvetlenül vásárolnak. Az Allaiton d’Aveyron szopós bárány 1993 óta rendelkezik Label Rouge minőségi tanusítvánnyal. 1996 óta oltalom alatt álló földrajzi jelzést (IGP) nyert.

“Sélection des Bergers” bárány

Ezzel a báránnyal eljutottunk a Pireneusokig, az évezredes pásztorkodás tradíciójához. A magashegyi legelőkön és a hegyek lábánál öt fajtát tenyésztenek. Ezek a fajták, a Tarasconnaise, Barégeoise, Lourdaise, Aure et Campan, és Castillonaise. A “Sélection des Bergers” pireneusi bárányt ezek a fajták adják. A “Sélection des Bergers” bárány 1993 óta rendelkezik Label Rouge minőségi tanusítvánnyal. 1996 óta oltalom alatt álló földrajzi jelzést (IGP) nyert.

A prémium pireneusi tejes bárány

Az évszázados tradíciók szerint tartott pireneusi tejes bárány szezonja novemberben kezdődik. Ebben az időszakban kerülnek a boltokba és éttermekbe ezek az antibiotikumoktól és hormonoktól mentes, különleges minőségű, ízű, textúrájú ínyenc bárányok. A jellemzően 4-6 hetes korig nevelt, egész tejes bárány tömege a szezon elején még elérheti a 9-10 kg-ot is, azonban a későbbiekben inkább csak 7-8 kg, a specifikációk szerint: 5,5-8 kg. Fejjel, vagy fej nélkül, szívvel, léppel, májjal, tüdővel szállítják a megrendelőnek. Élete során kizárólag anyatejet fogyaszt, amitől a húsa különlegesen puha, halovány és ízletes lesz.

Az „Axuria Cooperative” tejes báránya

Az „axuria” a szopós bárány baszk elnevezése. Az 1983-ben 162 tenyésztővel megalakult Axuria Szövetkezetnek (Axuria Cooperative) ma már mintegy 350 tagja van. A szövetkezet székhelye az Atlanti-Pireneusok baszk területén, Mauléon városkában található. Novembertől, júliusig, az juhtenyésztők évente mintegy 50000 bárányt nevelnek fel, amit a piac azonnal fel is vesz. Ezek a pireneusi tejes bárányok a bárányok Rolls Royce-ai. Grillezésre, sütésre egészen különleges és puha húsú állatok, amelyeknek a feldolgozása során csekélynek számító, alig 16% veszteséggel számolhatunk. Az Axuria Szövetkezet az árakat a szezon elején állapítja meg és ezeket a szezon végéig tartja is. Speciális, prémium, Label Rouge minősítésű termékről lévén szó az árak is magasak. Egy 7 kg-os egész tejes pireneusi bárány (fej nélkül, májjal, léppel, tüdővel) ára közel 60.000 Ft.

