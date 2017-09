MEGLEPŐ ÉS ÉRDEKES HALÉTELEK – az 1860-as évekből

HALÉTELEK, HALÁSZLEVEK (1864) – Herman Ottó néprajzkutató az alábbiakban bemutatott receptek megjelenése (1864) után, a 19. század vége táján első kézből szerzett tapasztalást a halászok ételeiről. A vidéki Magyarország folyóparti halászleveiről szólva, így ír 1887-ben megjelent könyvében: „Abban az egyben megegyeznek Tisza-Duna halászai, hogy a legjobb összeállítás – ha halászléről van szó – ez: sok kecsege, elég ponty és egy kevés harcsa. De már a többiben roppant eltérők.” A halászlé önállósulását a századvég szakácskönyvei is jól

mutatják. Zilahy Ágnes a „Valódi magyar szakácskönyv” második bővített kiadásában (1892) szereplő receptjét illetően már kétség sem férhet az őrölt pirospaprika használatához.

Úgy tűnik, hogy a halételek esetében az őrölt pirospaprika használata előbb lett általános és elterjedt, mint a húsételeknél. A “388. Hal szegediesen” receptje azt a zsír/szalonna-hagyma-pirospaprika alapról induló stílust követi, amelyet a Tisza-tó környékén is megtapasztaltam és kritizáltam is. A “pontynak vérét kell venni” megjegyzés a következő évtizedek rendszeresen visszatérő eleme a halászléfőzésnél, amiről ma mintha elfeledkeztünk volna.

388. Hal szegediesen.

Tisztíts meg pontyot, kecsegéket és keszegeket, vagdald

ízletes darabokra is sózd be; aztán vágj fel néhány

vöröshagymát karikákra, vesd zsírra vagy szalonnára és

pirítsd szép sárgára s adj hozzá egy jó kanál finom paprikát, s keverd el, s hagyd kissé zsírban pirulni, most

tedd belé a halakat vízzel feleresztve és hagyd fedetten

forrni, s csak vigyázva kavard meg. Ha megfőtt, tálald

ki. Meg kell jegyeznem, hogy a pontynak vérét kell venni

s azt is a halakra önteni.