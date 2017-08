LEGMENŐBB BALATONI PLÁZS – Siófok, Petőfi sétány 3.

PLÁZS SIÓFOK – Miként is jellemezte a helyzetet Cholnoky Jenő a Balaton című könyvében, 1936-ban? „Egész Európának legkedvesebb, legalkalmasabb pihenőhelye a Balaton s hogy valóban az is legyen, s itt mindenki jól érezze magát, abban mindnyájunknak közre is kell működnünk, mert óriási nemzetgazdasági jelentősége van annak, hogy a magyar ember itthon nyaraljon, a külföldiek pedig minél nagyobb számban, minél hosszabb időre keressék fel a Balatont.” Ez a helyzet azóta sem változott.

A PLÁZS SIÓFOK egy dicséretes vendéglátós összefogás eredménye. A Petőfi sétányról, vagy a parton megközelíthető Nagy Strand legmenőbb része. S, hogy milyen? Nézzétek meg a képeket. Már nem sokáig lesz nyitva, de, ha idén nem is, jövőre mindenképpen látogassátok meg! A koncertekről, s mindenféle menő programról a facebookon tájékozódhattok!

A PLÁZS SIÓFOK

Őrületes hétvégék, hatalmas bulik, és a legjobb strand Siófok szívében? Ez a Plázs! Itt nincs megállás, találkozzunk most hétvégén is, mert ezt sokáig emlegetni fogod! 😎⛱️🌴🌞‼️ Közzétette: Plázs Siófok Official – 2017. augusztus 11.

Csíki Sándor♣