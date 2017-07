JÓ MAGYAR SAJTLEVES – Egy érdekes recept 1581-ből

MAGYAR SAJTLEVES (1581) – A magyar gasztronómia történetében is jelentősnek tartott, jelentős kézirat egy nagyon gyorsan népszerűvé vált német nyelvű szakácskönyv magyarra fordítása. M. Marx Rumpolt „Ein new Kochbuch”, 1581, Frankfurt am Main (Ein new Kochbuch in Druck gegeben durch M. Marxen Rumpolt) című szakácskönyvének 1604-es kiadását, az eredeti könyv egynegyedét elhagyva, helyenként elnagyolva, Keszei János fordította le „Egy új Főzésrül való könyv, az az

Bizonyosan leiratott, miképpen főzzön és készítsen ember igazán és jól nemcsak a négylábú szelíd és vadállatokbúl, hanem sokféle madarakbúl és szárnyasállatokbúl, ahhoz mindenféle nyers és aszú halakbúl mindenféle étkeket, úgymint főttet, kemencében sültet, mrántott prosolátákat, carbonatákat, sokféle töltelékeket, pastetumokat, hideg étkeket, magyar, német, olasz és francia módra, mindenféle kásákkal, gyümölcsökkel, sásával, mustárral, confectumokkal és lictariumokkal. […]” címmel (1680).

A könyvet Bornemissza Annának, Apafi Mihály fejedelem feleségének ajánlotta:

„Méltóságos Bornemissza Annának, Isten kegyelmébül Erdélyország fejedelemasszonyának, a Magyarországi Részek asszonyának, székely ispánnénak, kegyelmes asszonyomnak őnagyságának.

A fordítás igazi jelentősége a korabeli erdélyi udvari protokoll kialakításában és a fejedelmi konyha gazdagításában találjuk meg.

Jó magyar sajtleves (“ein gute ungarische Käßsuppen”, 1581)

Rumpolt egyébként Erdély környékéről, Kisoláhországból származó magyar születésűnek mondta magát, és a szakácskönyvében több magyarnak nevezett receptet is felsorol, köztük olyat, mint a magyar és cseh királyi asztalra, marhahúshoz ajánlott soklevelű magyar torta (Ungerische Turten mit viel Blettern), vagy a „jó magyar sajtleves” (ein gute ungarische Käßsuppen). A sajtleves (Suppen 46.) eredeti receptje:

Suppen 46. Nimm ein neuwen Käß/ der vber Nacht gemacht ist/ und rür jhn ab mit saurem Rahm/ thu frische Butter darein/ und laß darmit auf sieden/ so zergehet der Käß. und wenn du wilt anrichten/ so nimm gebeht Schnitten Brot/ oder von Weck/ und geuß die Brühe darüber/ so ist es ein gute Vngerische Käßsuppen.

Magyarul:

“Végy egy éjszakán át készített friss sajtot, keverj hozzá tejfölt, tégy bele friss vajat, s hagyd lassú tűzön együtt főni, míg a sajt meg nem olvad. S mikor felszolgálod, végy pirított kenyérszelete, vagy kenyérhéjat, s öntsd a levest rá. Ilyen egy jó magyar sajtleves.”

Csíki Sándor♣