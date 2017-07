WINELINER ONLINE BORPIACTÉR – Tokaji borvidék

WINELINER BORPIACTÉR – A Péter és András alapította Wineliner egy olyan kreatív szolgáltatás, amely a borivóknak, vásárlóknak és borászoknak egyaránt izgalmas, új lehetőséget nyújt a találkozásra, mivel a Wineliner nem más, mint egy eredeti, új online közösségi borpiactér. Péter missziója az elmúlt évtizedben az volt, hogy olyan felső kategóriás gasztro-eszközöket ismertessen meg a hazai piaccal, amelyek korábban csak a kiváltságosak játékszerei voltak (sous vide, húsérlelő, dekantáló gép, stb.).

András a projekt és a wineliner társalapítója, az előbb említett eszközöknek is lelkes használója. Péter és András célja első körben a hazai piac megismertetése a legjobb borokkal Távlati terveik között egy egész Európára kiterjedő hálózat is szerepel, amelyben akár a legkisebb magyar pincészet jó borai is eljuthatnak a legnevesebb európai éttermek asztalára. Egyszerűen!

Mi az a wineliner? – Szánj rá 2 percet!

A Wineliner egy újszerű online közösségi borpiactér azoknak, akik szeretnek különleges és egyedi borokat vásárolni olyan borászoktól és pincészetektől, akiket eddig egyáltalán nem, vagy csak nehezen lehetett megtalálni.

Hogyan lehet vásárolni a Winelineren?

A Wineliner online borpiactér a lehető legegyszerűbb megoldást kínálja. Válaszd ki, fizesd ki a bankkártyáddal és a Wineliner mindent elintéz. Értesíti a borászt, futárt küld hozzá a boraidért és 2-3 nap alatt el is juttatja hozzád. Ennyi. A megrendelt borokat és a pincészetet ezután értékelheted is, sőt kérünk, hogy értékeld, hogy mások is rátalálhassanak a legjobbakra. Tokaji bort vásárolnál ? Kattints ide, böngésszél, válassz magadnak és vásárolj!

A borászoknak miért érdemes ezzel foglalkozni? – Szánj rá 2 percet!

Sok olyan borász él szerte az országban, aki remek borokat készít, de nincs elegendő mennyiségű bora az áruházláncok, vagy nagykereskedők számára, ezért nem is lehet velük találkozni a boltok polcain. A Wineliner ezeknek a borászoknak, borászatoknak kínál megjelenési és értékesítési lehetőséget. A Wineliner online piacterére hatósági engedély birtokában bármely bort értékesítő személy/cég regisztrálhat és bemutathatja és értékesítheti borait. Nincs megkötés, nincs havi díj, csak a kíváncsi felhasználók és egy kompromisszumoktól mentes értékelési rendszer a családi és feltörekvő borászatok felfedezéséhez és befuttatásához.

A 2017-ben indult Wineliner folyamatosan bővül, egyre több borász látja meg benne az értékesítési és marketing lehetőséget. Magyarország valamennyi borvidéke jelen lesz és a minden érdeklődő borász rendelkezésére állunk, amivel a borpiactér egyedi, másutt meg nem található, egyedülálló áruválasztéka és nyüzsgése is garantált. Wineliner – Bor Neked!

(Szerkesztette. Csíki Sándor♣)