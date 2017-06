SZŐLŐ- ÉS BORGAZDASÁGI SZAKMÉRNÖK – képzés indul

SZAKMÉRNÖK KÉPZÉS – Szőlő- és borgazdasági szakmérnök és szaktanácsadó oktatás indul 2017 szeptemberében a SZIE Budapesti Campusán. A szak (ezen belül szakmérnök, illetve szaktanácsadó szakirány) a szőlőtermesztés és borászat iránt érdeklődő, illetve ezen a területén dolgozó főiskolai és egyetemi végzettséggel rendelkezők szakmai továbbképzését szolgálja. A képzés célja: a hallgatók megismerik a szőlőtermesztés és borászat korszerű technológiáit és elsajátítják a

termékpályán működő vállalkozások sikeres gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen marketing és menedzsment ismereteket. Az elméleti tudáson túl gyakorlati ismereteket is szereznek, amelyeket saját pincészetükben is tudnak hasznosítani.

Az immár 20 éve népszerű képzésen egyetemi oktatók, kutatóintézetek munkatársai, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának tagjai és sikeres borászati üzemek szakemberei adnak órákat.

A célirányos, gyakorlatias képzés, bor- és piac specifikus tudást ad, az órákon baráti légkör alakul ki, így szinte garantált a képzésen túlmutató kapcsolattartás és szakmai kommunikáció. Az oktatás során a képzésben résztvevők elsajátíthatják a világszerte sikeres borászatoknál alkalmazott technológiákat, nemzetközi és magyar pincészetek példáin keresztül, valamint a borinformációs rendszerekben is otthonosan mozoghatnak. A jelentkezők – a szűkebb értelemben vett szakmai tanulmányokon túl – a napjainkban egyre fontosabb bormarketing területén is új ismereteket szereznek, így tudnak majd a képzés elvégzése után nyitni a piacra, érteni és tudatosan tervezni a borturizmus területét is, hiszen a kiválóan elkészített bort el is kell tudni adni.

Tantárgyak

Szőlő-borágazat szabályozása, Szőlőtermesztés biológiai alapjai, Szőlő-fajtaismeret és nemesítés, Termesztés technológia, Szőlőtermesztés gépei, Borászati technológia, Borászati kémia, Borászati mikrobiológia, Borászati gépek, Bormarketing, Borturizmus, Borászati menedzsment, Borpiac, Borászati kereskedelem, Közigazgatási ismeretek, Pénzügytan, Borinformációs rendszerek

Jelentkezés feltétele

Bármely alap- vagy mesterképzésben megszerzett oklevéllel (korábban főiskolai vagy egyetemi végzettséggel) rendelkezők jelentkezhetnek a képzésre. Az agrár-, vegyész-, gépész- és biomérnöki oklevéllel rendelkezők „Szőlő- és borgazdasági szakmérnök”, az egyéb oklevéllel rendelkezők „Szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó” megnevezésű oklevelet kapnak.

A tanulmányi idő 4 félév, félévenként 2, illetve 3 hetes oktatási idővel. A képzés záróvizsgával és diplomavédéssel zárul.

A képzés kezdete: 2017. szeptember 1.

Jelentkezési határidő: 2017. július 31.

2017. július 31. A képzés tandíja: 230 000 Ft / szemeszter.

A jelentkezés módja: Motivációs levél és diploma másolat elküldése postán az alábbi címre:

SZIE Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék

Dr. Hajdu Istvánné professzor emerita

1118 Budapest, Villányi út 31. G épület 111. szoba

Bővebb felvilágosítás kapható:

Telefon/Fax: 06 1 209 0961

Mobil: +36 30 565 2026

E-mail: Hajdu.Istvanne@etk.szie.hu

(A tájékoztató anyag alapján szerkesztette: Csíki Sándor♠)