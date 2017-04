GOURMET FESZTIVÁL – 2017. május 18-21., Millenáris Park

GOURMET FESZTIVÁL 2017 – A magyar gasztro-kultúra legmenőbb fesztiválja idén már túllép az ország határain és a legkiválóbb hazai éttermek mellett a régió legjobbjait is bemutatja. Hogy mást ne mondjunk, itt lesz a nemrégiben a világ legjobb női séfjének választott Ana Roš, a szlovén Hiša Franko étterem séfasszonya. Az OTP Bank Gourmet Fesztivál május 18-21. között a megszokott helyre, a Millenáris Parkba csalogatja a kulináris kalandorokat, ahol a rendkívül sokszínű étel- és italkínálat

mellett, ezúttal a mangalica és az eper kerül majd a figyelem középpontjába. Továbbra is ez az egyetlen rendezvény, ahol lehetőség nyílik néhány nap alatt végig kóstolni Magyarország legjobbjainak kínálatát, sőt most már annál is többet!

Alapelvéhez hűen idén is mindenből a legjobbat sorakoztatja fel a gasztrorendezvények legjobbika, az OTP Bank Gourmet Fesztivál: az egy időben és egy helyen felsorakozó legkiválóbb fővárosi és vidéki éttermek ételei mellé a látogatók most is megkóstolhatják az ország legjobb borait, söreit, pálinkáit, és persze a kínálatból nem maradhatnak ki a legjobb cukrászdák, gourmet üzletek, sőt a kiemelkedő teljesítményt nyújtó street food-osok sem. A több mint 100 kiállítót felvonultató esemény fókuszába a sokszínűség jegyében már nem egy-egy ikonikus étel, hanem két alapanyag kerül. Idén a mangalicára és az eperre esett a zsűri választása, ezért az éttermekre jellemző specialitások mellett, most e két alapanyagból is izgalmasabbnál izgalmasabb fogásokat készítenek majd a sztárséfek.

Ha mindez nem lenne elég ahhoz, hogy ne tervezzünk más programot erre a májusi hétvégére: idén már – az ország határait túllépve – a régió legjobbjaiból is bemutatunk jó néhányat. Hogy pontosan kiket, az az alábbiakból kiderül.

Újdonság: exkluzív menük a legjobbaktól

A Gourmet-n sétálva továbbra is végigkóstolhatjuk a hazai gasztronómia legjavát, vagy sztárok előadásait és bemutatóit nézhetjük meg a színpadon. Azonban, aki ennél is különlegesebb és egyedibb élményre vágyik, az idén már – előzetes regisztráció mellett – a fellépő sztárok exkluzív ebédjeire és vacsoráira is befizethet. Érdemes átnézni a kínálatot, mert nem akárkik főznek majd nekünk!

Ott van elsőként a világ legjobb női séfje, Ana Roš, aki Szlovéniából érkezik, hogy egy hatfogásos menüvel kápráztasson el minket. Étterme a Hiša Franko, ugyan csak az év néhány hónapjában fogad vendégeket, ám olyankor valódi zarándokhelynek számít a gasztronómiáért rajongók körében, így nem csoda, hogy pár hónappal ezelőtt Ana Roš-t választották a világ legjobb női séfjének a World’s 50 Best Restaurants Awardson.

Hagyományteremtő szándékkal indítjuk útjára a legjobb vidéki séfek által közösen prezentált vidéki ebédjeinket, amelyeken évről évre bemutatjuk majd a hazai gasztronómia legizgalmasabb vidéki műhelyeit. Erős a kezdés, hiszen már az első alkalommal olyan éttermek főznek együtt, mint a közönségkedvenc Anyukám mondta, a Gault&Millau által az év éttermének választott mádi Gusteau, a töretlenül a legjobb balatoni étteremnek számító Kistücsök, valamint a mindenki által nagyra tartott, Pesti István vezette tatai Platán Étterem. Az i-re a pont a legjobb vidéki csokoládéműhely, a soproni Harrer Chocolat tányérdesszertjével kerül fel. Az ételeket természetesen kiváló hazai borok kísérik majd.

Az idei Gourmet egyik külföldi sztárja, Wojciech Modest Amaro, a Michelin-csillagos Atelier Amaro séfje egy különleges vacsorára invitálja a fesztivál közönségét, amelyen ugyanazt a nyolcfogásos menüt szolgálják majd fel, mint amit aznap a varsói éttermében is kínálnak a vendégeknek. Amaro hazájában igazi sztár, aki a legendás El Bulliban kezdte és a Noma-ban fejezte be európai tanulóéveit, majd hazatérve megnyitotta saját éttermét, amellyel hamarosan megszerezte Lengyelország első Michelin csillagát is. Az Atelier Amaro-t jelenleg a World’s 50 Best Restaurants Awards az észak-európai régió egyik felfedezettjeként tartja számon.

Az exkluzív programokból nem maradhat ki Széll Tamás és csapatának ötfogásos ebédmenüje sem. Széllt ma már senkinek sem kell bemutatni Magyarországon, a gasztrotörténelmet író séf a Bocuse d’Or sikereket követően sem pihent túl sokáig, nemrégiben Szulló Szabinával és csapatával megnyitotta a Stand25 bisztrót. A Gourmet exkluzív ebédjére egy, a Bocuse d’Or-t is megidéző, különleges menüvel készülnek, amely ebben a formában máshol nem kóstolható.

Izgalmas programnak ígérkezik a “Hungarian Michelin all-star” vacsora is. Az egyedülálló és megismételhetetlen élmény főszereplői hazánk Michelin-csillagos éttermeinek séfjei.

Palágyi Eszter (Costes),

(Costes), Mészáros Ádám (Onyx),

(Onyx), Sárközi Ákos (Borkonyha),

(Borkonyha), Tiago Sabarigo (Costes Downtown),

valamint az ország egyik legjobbjának számító cukrászműhelyét vezető Mihályi László (Mihályi Patisserie, Váci Desszertszalon) közös menüjét nagyszerű borok kísérik majd.

Gourmet Workshop by Electrolux

Ha végigkóstoltuk a legnagyobbak ételkülönlegességeit, nem kell elkeserednünk, hogy otthon a konyhában mennyire le vagyunk maradva, hiszen az Electrolux jóvoltából egy „gyorstalpaló gasztroiskolával” segít a Gourmet, hogy felzárkózzunk és ne csak plusz kilókat, de hasznos tudnivalókat is hazavihessünk a fesztiválról.

Stőhr Gréta (Great Bistro) vegán workshopján például kipróbálhatjuk, hogy milyen egy tiszta, gluténmentes tavaszi ebéd elkészítése friss, szezonális, organikus alapanyagokból. Nemes Nóra (Dacota), a Nosalty bloggere az égetett tésztával fog bennünket megismertetni és bodzás-epres minifánkot készít. Az ország legjobb pho leveséről híres Funky Pho az egyszerű ázsiai konyhába vezeti be a résztvevőket, és egy otthon is könnyen elkészíthető klasszikust mutat majd be.

Sárközi Ákos, a Michelin-csillagos Borkonyha séfje és Nagy Zsolt, a Nespresso kávészakértője együtt mutatja meg, miként lesz a kávé tökéletes kiegészítője egy remek fogásnak, a zárónapon pedig Misi, a pék (Jacques Liszt) megtanítja a kovásszal készült friss kézműves kenyér otthoni elkészítésének fortélyait. Végül beállhatunk egy eper jam workshopra Havas Dórával, a TV Paprika séfjével, majd Szabadfi Szabolcstól (Panificio il Basilico, Holy Cow) megtanulhatunk igazi házi hamburgert készíteni.

Gasztroszínpad programok

A Gourmet gasztroszínpadán is hemzsegnek majd az izgalmasabbnál izgalmasabb előadások és kóstolók, ahol szintén nemzetközi sztárok színesítik majd a programot.

Bernáth Józseftől, a Konyhafőnök műsor sztárséfjétől megtudhatjuk, hogyan lehet spárgából desszertet készíteni, majd a szomszédos Burgenland legjobb étterme és legnépszerűbb gasztro zarándokhelye, a Taubenkobel (2 Michelin csillag, 19 G&M pont) nálunk is megmutatja, hogy mitől száguld egy vidéki vendéglátóhely Ausztriában. Lengyelország legjobb étterme, a varsói Atelier Amaro (1 Michelin csillag) bemutatója kötelező mindazoknak, akiket érdekel, hogy miként lehet a helyi alapanyagokra és hagyományokra építve feltámasztani és újragondolni egy ország csúcsgasztronómiáját.

Idén Budapest ad otthont a kávékészítő világbajnokság 5 kategóriájának és a World of Coffee kiállításnak. Ennek apropóján érkezik a Magyar Barista Válogatott, hogy tartson egy kis ízelítőt a versenyből. Magyarország legnépszerűbb vegán szakácskönyvének szerzője, Steiner Kristóf a Gourmet színpadán olyan ételekkel varázsolja majd el a vegánokat és húsevőket egyaránt, mint a vegán “pulled pork”, vagy a kesudiós és ‘titkos összetevős” sajttorta friss eperrel.

Anna Olson, kanadai sztárcukrász először látogat Budapestre, a Food Network tévécsatornán már a magyar nézők is láthatták sorozatait, amelyekben finomabbnál finomabb édes és sós süteményeket mutat be. A Gourmet színpadán egy angol klasszikust, Viktória királynő kedvenc teasüteményét, a Viktória piskótatortát készíti el, természetesen eperrel.

A Szlovákia legjobb éttermeként számontartott pozsonyi Fouzoo a kortárs ázsiai konyha mestereként olyan különlegességekkel készül, mint a japán tradicionális gyoza gombóc marhahússal és libamájjal töltve vagy a jázmin rizses desszert málnával és különféle virágokkal. Szabó Péter osztriga-sommelier bemutatóján egy igazi gourmet alapanyaggal ismerkedhetünk meg, a kanadai homárral.

A Babel, a regionális konyhára és a helyi eredetű hagyományokra koncentrál, Veres István kreatív séf és Langer Gábor operatív séf ennek megfelelően egy különc édes ételt készít majd el. Az idei Gourmet sztárvendége Ana Roš, a világ legjobb női séfje pedig a színpadon egyik ikonikus ételét készíti, amit a többihez hasonlóan természetesen meg is lehet majd kóstolni.

A Gourmet utolsó napján a színpadon Rosenstein Tímea és a kanizsai dödölle nagykövete, Irma néni megismerteti velünk a dödölle eredeti receptjét. Till Attila és Vajda Józsi igazi kovásszal készült kenyeret sütnek, a Milánóban több vendéglátó-helyével befutott Pécsvári Tünde pedig bemutatja a matchát, és persze kóstolót is ad ebből a világszerte egyre trendibb italból.

Az idén 10. születésnapját ünneplő, Michelin-csillagos Onyx étterem egy nem mindennapi, sokszereplős színpadi eseménnyel készül, amelynek főszereplője az étterem saját farmjáról származó fekete lábú csirke és Mészáros Ádám séf lesz. Libamáj, gulyás, Tokaji, mangalica, paprika – talán ezek az alapanyagok jutnak először eszébe egy olasz embernek, ha Magyarország gasztronómiájáról kérdezik.

Gianni és Alessandro most túllépve a sztereotípiákon olaszos fogásokat készítenek legismertebb magyar alapanyagokból.

Végül a tatai Platán Restaurant & Café séfje, a korábban a Tantinak Michelin csillagot is szerző Pesti István egy konkrét étel elkészítésével mutatja majd be, hogy a megismételhetetlen kulináris élményhez miért olyan fontos a látvány, az illat, és az ízek megfelelő kölcsönhatása.

Gourmet szakmai- és közönségdíj

Széll Tamással és a Bocuse d’Or csapattal való beszélgetéssel, majd a végén egy ünnepi eseménnyel zárul vasárnap a gasztroszínpad programja: “Régi álmunk válik valóra azzal, hogy idén már díjazzuk is a fesztivál legjobb kiállítóit és a legkiválóbb ételek készítőit. A szakmai zsűri mellett a közönség véleményére is számítunk.” – meséli Gerendai Károly, a Gourmet főszervezője. A díjakat a szakmai zsűrivel közösen Széll Tamás és Bocuse d’Or csapata adja majd át, akik a díjátadót megelőzően nemcsak a közelmúlt sikereiről, de a jövő kihívásairól is beszélnek majd a színpad házigazdáival, Mautner Zsófival és Jókuti Andrással.

Családi- és gyerekprogramok

Az OTP Gourmet Fesztivál évről-évre igyekszik többet nyújtani a családdal és gyerekekkel érkezőknek. A fesztivál 14 éves korig továbbra is ingyenesen látogatható, ráadásul idén a gyereke részére már külön helyszínnel is készülnek, ahol a játszótér mellett lesz a legkisebbeknek minden jóval felszerelt babakonyha, a nagyobbacskáknak pedig egész nap kézműves foglalkozás, sőt egy séf-suli is, ahol a Chefparade főzőiskola szakácsaival együtt főzhetnek a gyerekek. A menü idén nem is lehet más, mint ropogós mangalica falatkák saját készítésű mártogatóssal, valamint eperburger vanília habbal.

Az idei OTP Bank Gourmet Fesztivál tehát még magasabbra teszi a lécet. Immár a hazai legjobbak mellett nemzetközi sztárokkal, a közép-európai régió legjobb éttermeinek bemutatóival, a tanulni vágyókat workshop-okkal, a legifjabbakat külön gyerek programokkal, a legelszántabbakat exkluzív ebédekkel és vacsorákkal, a kiállítókat pedig szakmai- és közönségdíjakkal várják a szervezők május 18-21. között a Millenáris parkban.

Az OTP Bank a művészet, a kultúra és a gasztronómia fejlődésének elkötelezett támogatójaként évek óta névadó szponzora a fesztiválnak. A már megszokott módon idén is lehet egyérintéses kártyákkal fizetni készpénz használata nélkül.

A megújult és kibővült kínálaton túl, az eddiginél is több és értékesebb ajándék jár a belépőjegy mellé, miközben a jegyek ára változatlan marad.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy változásnak még biztosan mindenki örülne: ha végre az időjárás is kegyesebb lenne a rendezvényhez.

Részletek és bővebb információ: www.gourmetfesztival.hu

(A sajtóanyag alapján szerkesztette: Csíki Sándor♣)