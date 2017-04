GAULT&MILLAU MAGYARORSZÁG – lemondott Molnár B. Tamás

GAULT & MILLAU (gomijó) 2018 – “Tisztelt Szerkesztőség! Engedje meg, hogy csatoltan megküldjük a Gault&Millau kalauzzal kapcsolatos változásokról szóló sajtó összefoglalónkat.” – állt a levélben, majd a csatolmány szerint 2017 tavaszától jelenlegi formájában megszűnik a Gault&Millau Magyarország gasztronómiai kalauz és 2017 telén kibővült, regionális formában jelenik meg Gault&Millau Central Europe Restaurant Guide címen. A szervezeti átalakulással egyidőben Molnár B. Tamás lemondott a főszerkesztői

pozíciójáról. Az új kiadvány Magyarországon kívül Csehország, Szlovákia, Románia, Horvátország, Szerbia és Szlovénia területén értékeli az éttermeket. A közép-európai kalauzban az értékelések az adott ország nyelvén túl angolul is olvashatóak lesznek. A kalauz alapításától fogva 20-as skálán értékeli az egyes vendéglátó helyeket, amit 2010-től kezdve párhuzamosan az egytől ötig terjedő szakácssapkás rendszer is kiegészít.

A pontszámok az alábbiak szerint alakulnak:

20 és 19 = 5 sapka a világ legszűkebb élvonalához tartozó étterem

és 19 = 5 sapka a világ legszűkebb élvonalához tartozó étterem 18 és 17 = 4 sapka kiemelkedő, „egyéni” konyha, emlékezetes élmény

és 17 = 4 sapka kiemelkedő, „egyéni” konyha, emlékezetes élmény 16 és 15 = 3 sapka nagyon jó, „egyéni” konyha

és 15 = 3 sapka nagyon jó, „egyéni” konyha 14 és 13 = 2 sapka jó konyha

és 13 = 2 sapka jó konyha 12 és 11 = 1 sapka jó szívvel ajánlható konyha.

A Gault&Millau Közép-Európai Kalauz a 11 pont feletti teljesítményt nyújtó éttermekről

szóló szöveges beszámoló mellett az egyéb hagyományos vagy alternatív vendéglátást

kínáló intézmények címlistáját is tartalmazni fogja, további értékelés nélkül. A nyomtatott kalauz kiadása mellett a Gault&Millau Közép-Európai Kalauz kiemelt hangsúlyt fektet az internetes és a közösségi médiában való jelenlétre. Csatlakozik a Gault&Millau hálózat központi oldalához (gaultmillau.com), ugyanakkor továbbra is működteti a már ismert gaultmillau.hu oldalt is, ahol a Bűvös Szakács, a Művelt Alkoholista, a Mese Habbal és a Gault&Millau Magazin rovatokban szolgáltat tartalmakat.

A Gault&Millau Közép-Európai Kalauz megjelenésekor már Android és iOS eszközökön is elérhető lesz az a mobilapplikáció, amely a Gault&Millau hálózathoz csatlakozott országokban teszi lehetővé az éttermek keresését.

(A sajtóanyag alapján szerkesztette: Csíki Sándor♣)