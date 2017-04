AVALON PARK, MISKOLCTAPOLCA – ebéd az Avalon Parkban

AVALON PARK – Az Avalon Park turisztikai központ a Bükk szívében, Miskolctapolcán mintegy öthektáros területen épült fel. Mint az Avalon menüjét leíró, nekem küldött levében is áll: “Bajusz Gergő gasztronómiai részlegvezetőnk igyekezett mindent megtenni, hogy a lehető legteljesebb módon ismerkedjetek a finomságokkal. Kéréseteknek megfelelően, ezúton küldöm a Gergő kiegészítéseivel megtűzdelt ebédmenü leírását” – amelyet most én is megosztok veletek.

Ebéd Menü az Avalon Parkban, Miskolctapolcán

Pizza Bianca pármai sonkával: „Pizza kenyerünkre friss rozmaring, friss fokhagyma és extra szűz olívaolaj kerül.”

Tris pasta (lila ravioli libamájjal, zöld gnocchi ricottával, spaghetti Vénusz kagylóval: „A házi tészták saját kis laboratóriumunkban készülnek, egy finom igazi nagymama keze által, a Vénusz kagylók pedig csakis friss és nem fagyasztott állapotban vannak. Tilos nálam az ilyen jellegű fagyasztott alapanyag vásárlása”

Rizottó (parmezánban flambírozott, szarvasgombás): „A rizottóhoz a rizs természetesen Olaszországból érkezik, de a szarvasgombát helyi gombásztól szerezzük be.”

Bárányfartő zöldséges paradicsomraguval: „A bárányfartő Szepesi Gábor specialitása”

Branzino (grillezett filé, szicíliai salátával): „A faszénen grillezett branzino szintén a friss halainak köze tartozik, a szicíliai saláta pedig egy vitaminbomba: répa, angol zeller, édeskömény, uborka, kápia paprika, sok chili és rengeteg petrezselyem.”

Saját készítésű mártások: „Minden főtételünknek meg van a saját hozzávaló mártása, amiket szintén a Szakács fiúk, lányok készítenek”

Avalon krémes és tiramisu: „Az Avalon Tiramisu receptje már ősrégi. Olaszországból érkezett velem, San Severo di Foggia-ból, ahol egy szakács nénitől lestem el 20 éve. Gyermekkoromban nem bírtam a krémest ezért Albók Gyula chefet kértem meg, hogy találjon ki egy olyan Avalon krémest, amit én is meg fogok enni. Nagyon nehéz feladatot adtam neki, de persze megoldotta, és amióta ez a különlegesség étlapon van, azóta csak fogy és fogy. Lassan megveri a Tiramisumat. De hát mégis csak ő a Chef és nem én.”

(A sajtóanyag alapján összeállította: Csíki Sándor♣)