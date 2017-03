VinCE BUDAPEST WINE SHOW – 2017. március 17-19.

VINCE BUDAPEST 2017 – Kelet-Közép-Európa legjelentősebb borpiaci találkozója, a 8. VinCE Budapest Wine Show 160 kiállítóval, 1000 különböző borral, számtalan mesterkurzussal, neves bortermelőkkel, nemzetközi szakértőkkel és borbeszerzőkkel, különleges kóstolókkal várja a borkedvelőket és a szakmabelieket március 17–19. között a Corinthia Hotelben. A rendezvény az elmúlt 7 évben közel 30 Master of Wine-t

(MW – a borszakma egyik legmagasabb elérhető titulusa) vonultatott fel, és a borvilág legnagyobb neveit hozta el Budapestre. Piero Antinori, Steven Spurrier, Jancis Robinson, Warren Winiarski mind részt vettek a VinCE Budapesten előadóként. A kiállítás mellett ültetett borkóstolókon – mesterkurzusokon – és workshopokon kóstolhatnak, tanulhatnak a borkedvelők, a borászatok pedig naprakész információt és hatékony segítséget kaphatnak munkájukhoz. A látogatók a kiállítóknál kóstolt borokat a VinCE PopUpWebstore online alkalmazás segítségével azonnal meg tudják vásárolni. A VinCE Budapest több mint 160 kiállító és majd 200 borkereskedő, valamint újságírók, bloggerek, HoReCa szakemberek találkozóhelye, és mint ilyen, egyben a régió egyik legjelentősebb szakmai eseménye is, mely platformot kíván létrehozni a hazai termelők növekedési lehetőségeinek támogatása érdekében.

A VinCE Budapest Wine Show 2017 nem kevesebbet ígér, mint hogy a résztvevőket az ismeretek mélyére vezeti, titkokat leplez le, betekintést enged a kulisszák mögé. Megismerhetjük a még celebek számára sem mindig elérhető Roederer pezsgőt, megkóstolhatjuk az 1956-os aszút, és Clovis Taittinger, a pezsgőház nemzetközi képviselője is személyesen mutatja be pezsgőit. Találkozhatunk a spanyol borok doyenjével, Miguel Torresszel, és a legjobbtól, magától Fiona Beckett-től tanulhatjuk el a bor és étel párosítás művészetét.

A régió legnagyobb boreseménye szakmai nappal indul, így pénteken elsősorban a borászokat és szakmabelieket, szombaton és vasárnap a borkedvelőket várja számos újdonsággal. Mindkét napon hazai és külföldi szakértők, köztük Master of Wine-ok vezetik majd a mesterkurzusokat, bemutatkoznak jelentős boros társulások, és less egy teljes mesterkurzus is Magyar borokból a külföldi vendégek részére.

További információ és jegyek: www.vincebudapest.hu

(Összeállította: Csíki Sándor♣)