10 HAZUGSÁG – 10 káros táplálkozási mítosz

VESZÉLYES HAZUGSÁGOK – 10 veszélyes hazugság következik. 10 olyan hazugság, amit a táplálkozásról naponta mondtak, s mondanak ma is. 10 hazugság, amit kritika nélkül terjeszt a sajtó is, s amit mi kritika nélkül elhiszünk. A táplálkozási irányelvek megfogalmazódása, az, hogy az egészséges táplálkozásról elmélkedünk, egészen a régmúlt időkig nyúlik vissza. Persze, annak, hogy az egészséges és optimális táplálkozásról beszéljünk, mindig is az volt a feltétele,

hogy a beszélgetőknek legyen elegendő élelmiszerük, legyen mit enniük. Éhínségektől sújtott korokban aligha az volt a legfontosabb, hogy a zsíros hús egészségesebb-e, vagy a sovány, és reggelire, vagy éppen ebédre érdemes-e több kalóriát fogyasztani, hiszen akár a földet is megették. A növényi olajokról sem sok vita folyt, s persze a teljes kiőrlésű gabonákról sem. Látszik hát, hogy ahhoz, hogy a táplálkozás “tudományossága” népszerű lehessen, leginkább jólétre van szükség. Csakis azok körében számíthat a téma sikerre, akiknél az éhínséggel nem kell számolni, s az éhezés helyébe inkább a túlfogyasztás, és a megállíthatatlannak tetsző túlsúly és elhízás lépett. Dr. Mercola csokorba szedte a táplálkozással kapcsolatos 10 legfőbb hazugságot (a pontok bővebb kibontása, az érvelés e helyütt és ezúttal elmarad, de ha érdekel itt megtalálhatod):

10 hazugság, amivel etetnek

1. hazugság: A reggeli a nap legegészségesebb étkezése, sok kis adagot együnk

A reggeli a nap legegészségesebb étkezése, sok kis adagot együnk 2. hazugság: A telített zsírok szív és érrendszeri megbetegedést okoznak.

A telített zsírok szív és érrendszeri megbetegedést okoznak. 3. hazugság: A magas omega-6 tartalmú magvak és növényi olajok jók.

A magas omega-6 tartalmú magvak és növényi olajok jók. 4. hazugság: A mesterséges édesítőszerek segítik a fogyást.

A mesterséges édesítőszerek segítik a fogyást. 5. hazugság: A szója egészséges étel.

A szója egészséges étel. 6. hazugság: A teljes kiőrlésű magvak mindenkinek jók.

A teljes kiőrlésű magvak mindenkinek jók. 7. hazugság: A genetikailag módosított élelmiszerek biztonságosak.

A genetikailag módosított élelmiszerek biztonságosak. 8. hazugság: A tojásfogyasztás káros a szívre.

A tojásfogyasztás káros a szívre. 9. hazugság: Az alacsony zsírtartalmú élelmiszer megelőzi az elhízást.

Az alacsony zsírtartalmú élelmiszer megelőzi az elhízást. 10. hazugság: A szénhidrátnak kellene a legfőbb energiaforrásnak lennie.

Végül 1 unalmas igazság – amit éppen ezért ritkábban olvashatsz

Táplálkozzunk az őseinkhez hasonlóan, s fogyasszuk a legjobb, friss, teljes alapanyagokat, olyanokat, amelyek lehetőleg a közelünkből származnak és fenntartható módon állították elő őket (lásd: 2017 trendjei). Ezek azok az élelmiszerek lesznek, amelyekhez a génjeink és anyagcserénk alkalmazkodott, s amelyek a betegségek megelőzésében is a leginkább hasznosak számunkra.

