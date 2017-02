TERASZ AZ ALAGÚT FELETT – A Mannában újra érdemes enni!

MANNA ÉTTEREM – 1013 Budapest, Palota út 17. Ennyi, de ha nem vagy budai, ráadásul közülük sem a tájékozottabb fajta, akkor a Palota út feltehetőleg keveset mond. Hasonlóan, az sem biztos, hogy a pusztai vándorlás története mellett, a Manna budapesti étteremnévként is beugrik. Az viszont már jóval többet mondhat, hogy az e helyütt emlegetett Manna Étterem éppen a budai Váralagút krisztinavárosi oldala felett áll, ahogy az a balra álló képen igazán jól kivehető. Ha gondosan megnézed a képet, az a szögletes, világos szürke színű, törökfürdőt idéző valami az alagút ki-be járata felett a Manna

Étterem, és kincset érő, ejtőzős, romantikus szép terasza. A légi felvétel már csak azért is izgalmas, mert ez az a nézet, ahonnan soha nem látjuk a Mannát. Amit lentről láthatunk, az legfeljebb a világító Manna felirat, de az is csak akkor, ha a Krisztina tér felől haladunk, hogy az Alagúton át a Lánchídhoz jussunk. Esetleg még akkor is láthatunk valamit, ha a Várból haladunk lefelé a Palota úton. A Manna Étteremből azonban semmit nem látunk, vagy legfeljebb csak keveset, így aztán csak hallhatunk, olvashatunk róla.

A Manna teraszán elégedetten ücsörgő vendégek száma semmi információval nem szolgál a hely népszerűségéről, mivel nem látjuk a teraszon ücsörgő embereket.

Az étteremben étkező vendégek száma sem mond semmit a hely népszerűségéről a lent közlekedőknek, mivel nem látunk be az étterembe. Pedig jó lenne! Így aztán nem marad más hátra, mint, hogy meglátogassuk a helyet. Tegyünk így!

A múlt, a közelmúlt és a jelen – avagy miért érdemes újra felkeresni?

A Manna valamikor nagyon jól kezdett. A “gasztro-forradalmi” árral együtt hömpölyögve szerzett magának híveket és elismerést, és számos tekintetben stílusteremtőnek is tekinthető. Aztán valami megbicsaklott, s már kevésbé volt haladó, bár ezt a vendégek nagy része feltehetőleg nem nem vette észre. Mára azonban a helyzet újra megfordult és a hajdani elismeréseket kivívó konyhai csapat Donkó-Szabó Árpád és Sallai István séfek vezetésével teljes gőzzel dolgozik azon, hogy a Manna Étterem a’la Carte étteremként is újra elismert legyen. Mindehhez persze, idő kell, azonban az már most érzékelhető, hogy az éttermi kalauzok (például: Gault&Millau), a nagy nyüzsgésben hónapokkal lemaradtak az eseményekről.

A Manna kiváló és népszerű rendezvényhelyszín, az esküvőszervezők imádják, ahogy a párok is. A teraszuk pompás. Most – a többi terület mellett – leginkább az a’la carte étkezésekre koncentrálnak. Erről az igyekezetről szereztem tapasztalatokat a napokban, s bevallom őszintén, hogy a Manna konyhája kellemesen meglepett, ahogy az a komolyság is, ahogy például az általam mindeddig nem különösebben komolyan vett Országos Éttermi Hétre készülődnek (amelyen egyébként rendszeresen sikeresen szerepelnek).

Ebéd a Manna Étteremben (2017. február 7.)

Üdvözlő falat : Az üdvözlő falatnak szánt kacsa rilette jó bevezetője a keddi ebédnek. Saját sütésű kenyér, szépen elkészített, egyszerű fogás, amolyan francia paraszti konyha, amit a karamellizált felszínű hagyma is hangsúlyoz. “Semmi különös“, mondhatnánk, de nem mondjuk, mert tudjuk, s tapasztaljuk, hogy nem így van.

Marha esszencia, vargányás ravioli, blansírozott zöldségek: Gusztusosan tálalt mély, tartalmas leves marhahúscsíkokkal, jó textúrájú, resch zöldségekkel. Gondos készítés. Nem csak mutatós, hanem ízletes leves. Budapest és az ország is húsleveses, miközben alig-alig vannak jó húslevesek szerte e szép hazában. Remélhetőleg, a “rántott hús forradalom” magával sodorja majd a húsleveseket készítő szakácsokat is, és egyre több jó, tartalmas leves készül majd. A Manna húslevese persze nem a nagyi bőven mért cérnametélttel tálalt vasárnapi levese, hanem a tanult, képzett séf gondosan készült, gazdagított, szűrt húslevese, szellemi rokonságban a lakodalmas húslevesek gazdagságával.

Fekete tőkehal Proscioutto-ban, mézes-vaníliás cékla coulis: A fekete tőkehal leginkább az Atlanti-óceán északkeleti részén fordul elő. Jó ízű, jó textúrájú hal. Sonkában sütve a halat kevésbé kedvelőknek is tetszetős étel. Jól állnak mellé a cékla és a változatos ízű zöld levelek. Elegáns tálalás, jó és tiszta ízek.

Konfitált borjúnyak, zsályás lóbab, sárgaborsópüré: A borjúnyak zamatos, szaftos húsrész, kellő mennyiségű puha kötőszövettel, az ízekhez szükséges zsírral. A zsályalevél példásan ropogós, ízes. Az ősi lóbab (Vicia faba) mifelénk már jobbára feledésbe merült, ezért is üdvözlendő a Manna étlapján. A pecsenyelével ízesített sárgaborsópüré jól illik a lóbabhoz is, húshoz is. Tartalmas, letisztult fogás.

Desszertek: Tejberizs mousse, mandulás crumble, narancs coulis. Sós karamellás mogyorókrém, maracuja. Mindkét tányérdesszertet megkóstoltam, s kellemesek voltak. (Ide tartozó hír, hogy a közeljövőben cukrász is erősíti a Manna csapatát.)

MANNA Étterem – terasz az Alagút felett

A MANNA ÉTTEREM újra megérdemli a figyelmet, s a’la Carte étteremként is érdemes felkeresni, megtapasztalni. A felszolgálás figyelmes, gondos, a környezet kulturált, a terasz kivételes, az ár-érték arány jó. Sallai István és Donkó-Szabó Árpád séfek és a tulajdonosok is elkötelezettjei a tisztességes, minőségi konyhának. A MANNA ajánlott étterem!

Telefon: +36 20 9999 188

E-mail: info@mannalounge.com

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 12-24 h, szombat (rendezvény esetén), vasárnap: 12-16 h (Svédasztalos ebéd)

Csíki Sándor♣