BOCUSE d’OR DÖNTŐ – ELSŐ NAP (január 23.): bevásárlás, stand

BOCUSE d’OR 2017 – AZ ELSŐ NAP: Január 23-án, hétfőn a magyar csapat is bevásárolt a Metro piacon – Nagy sikerrel indult a SIRHA-n a magyar stand. Január 23-án hétfőn délután háromkor ünnepélyesen bevonult a Bocuse d’Or mind a 24 döntős csapata a SIRHA területére. Természetesen köztük volt Széll Tamás és a magyar csapat is. Négykor megkezdődött a piaci vásárlás. A csapatokat Jerome Bocuse köszöntötte, aki a mostani Bocuse d’Oron fogja hivatalosan is elfoglalni édesapja, Paul Bocuse helyét a verseny élén. Beszédében elsősorban arra hívta fel a figyelmet, mennyire fantasztikus, hogy

kétévente létrejöhet ez a nagyszabású találkozó a világ szakácsai és gasztronómiai képviselői között, most azonban, a harmincadik évfordulón, ez még inkább így lesz. Ezt követően Regis Marcon, egykori Bocuse győztes és három Michelin-csillagos séf arról beszélt, mennyire nagy dolog, hogy a csapatoknak vegán tányért kell készíteniük, és hogy milyen kíváncsian várják a bírák a zöldségek adta színeket, formákat és ízeket a versenynapokon.

A Metro piacán hihetetlen széles zöldségválasztékból válogathattak a csapatok. Először a második versenynap csapatai tölthettek fél órát a piac területén. A csapatok egy előzetes lista alapján tölthették meg a kosaraikat. Végül a második körben a magyar csapat is elvégezhette a vásárlását a holnapi versenyzéshez. Az ő kosarukba többek között kétfajta cékla, fokhagyma, burgonya, és chalotte, sárgarépa és csicsóka került. A piacra egyébként évek óta a környékbeli őstermelők szállítják a zöldségeket. Több, mint 140-féle zöldség kapott helyet a polcokon, köztük számos, kimondottan az itteni régió kedvencével.

Közben a SIRHA VIP részlegében felállított magyar stand nagy sikerrel zárta az első napot. A standnál folyamatos volt az érdeklődés, ahol a magyar borok mellett a magyar alapanygokból készített ételeket is kóstolhatták a látogatók. A standnál az Arany Kaviár, a Kistücsök, a Bock Bisztró és a Stand 25 éttermek képviselői készítették a kiváló ételeket.

(A sajtóanyag alapján szerkesztette: Csíki Sándor♣)