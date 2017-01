BOCUSE d’OR DÖNTŐ 2017, Lyon – Széll Tamás és a magyar csapat

BOCUSE d’OR 2017, LYON – Az idén, január 24-25. között Lyonban sorra kerülő Szakács világversenyen, a Bocuse d’Or döntőjében a bresse-i csirke és a zöldség azok az alapanyagok, amelyekből a versenyzők főznek. A szárnyas mellé mindenki halat várt, ahogy az már szokásos, azonban a hal helyett, nem kis meglepetésre, zöldségekből kell, hogy készüljön majd a versenymunka, ráadásul vegán ételeket kell készíteni, ami csak tovább bonyolítja a helyzetet. A magyar csapatot segítő 3 Michelin-csillagos dán séf, Rasmus Kofoed segítségével azonban végül olyan vegán ételt készítettek, amely Szulló Szabina, a csapat logisztikáért

felelős tagjának a verseny előtt nem sokkal, még jobban is tetszik, mint a szárnyas étel, amihez egyébként a tollas fejen kívül minden felhasznál a Széll Tamás Szabó Kevin duó. Mindezt a Metro Vevőakadémián tartott sajtótájékoztatón tudhattuk meg. A receptek egyébként szigorúan titkosak, de ismét lesznek a nemzeti konyhánkra utaló elemek, amelyekért plusz pont járhat, s már csak ezért is kár lenne kihagyni.

„A hazai sajátosságokat többféleképpen is meg fogjuk jeleníteni, hiszen a technológiában alkalmazzuk például a savanyítást, az alapanyagok között pedig található lesz majd erdei gomba, dió, ecet és Tokaji, a dizájn pedig magyar tervezők munkája.”

Magyarok a Bocuse d’Or VIP-ben

A magyar csapatot immár négy éve látványos magyar bemutatkozás is kíséri a Bocuse d’Or lyoni fináléjában, ráadásul két éve a VIP cateringben is lehetett találkozni hazai séfekkel. Most is erre készülünk a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen – mondta el Ganczer Gábor, a Sirha Budapestet is szervező Hungexpo vezérigazgatója.

Elsősorban az Aranyszalaggal kitüntetett termékek kerülnek a fókuszba. Jelen lesz a libamáj, a furmint, a mangalica, a magyar borok és pezsgők. A kulisszák mögött pedig neves séfek – Bíró Lajos, Kanász László, Nyíri Szása, Szulló Szabina, Barna Ádám, Jahni László, Pohner Ádám – felelnek az ízekért.

Szurkolói központ Budapesten, a Belvárosi Piacon

A Bocuse d’Or idején a Belvárosi Piacon (V. kerület Hold utca) Szurkolói Központ létesül, így itthonról is szurkolhatnak a magyar csapatnak. A központ mindkét versenynapon működik majd. Január 28-án, szombaton pedig, 18-24 óráig hivatalos after party-n ünnepelhet mindenki a magyar csapattal és a támogatók

A eseményekről bővebben és naprakészen…

A 2017. január 24-25-ei döntőről bővebben és naprakészen a következő linkekre kattintva is tájékozódhattok:

Szurkoljunk együtt egy dobogós helyezésért, mert a reményeink most sem kisebbek!

Csíki Sándor♣