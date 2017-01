MY WAY (máj vé) – a bensőséges belsőségek új Séf utcája

A SÉF UTCÁJA – 2016. decemberében ünnepelte második születésnapját Bíró Lajosék étkezője a Hold utcában, a Belvárosi Piacon. A mindig is vagány úttörőnek számító séf izgalmas meglepetéssel készült az évfordulóra és kéthetes átalakítás után, december végétől már egy újraszabott üzlettel várja a vendégeket. Bíró Lajos és társa, Forgács Zoltán az elsők között nyitottak vendéglátóhelyet az egyre népszerűbb és minden bizonnyal fényes jövő előtt álló Hold utcai vásárcsarnokban, s így fontos

szerepük volt abban is, hogy az elmúlt két évben egyre több új, ismert és elismert éttermes bérlő jelent meg a házban. Kialakult egy olyan gasztro-közeg, amely a klasszikus piaci vendéglátást képviseli, persze mindenki a saját stílusának megfelelően. A kínálat meghatározza a keresletet is, s a Piac forgalma folyamatosan növekszik. Ugyanakkor óhatatlanul is lett némi hasonlóság az egyes éttermek ételválasztékában, így Bíróék – a “rántott húsos” Buja Disznó-k után – ismét gondoltak egyet, és kicsit merészebb üzemmódba kapcsoltak.

My way – rántott máj, resztelt máj, véreshurka-hamburger, libamáj

“Még gondolkodunk rajta, hogy csináljunk-e libamájat szombatra, vagy nem.” – mondja Bíró Lajos, majd hozzáteszi: “Azért ez mégiscsak egy piac, ezért az árszínvonal elég kényes, ráadásul megfigyeltük, hogy a piacra járó vendégeink szeretik a nagy adagot. Ki fogjuk próbálni. Lehet, hogy fog menni és akkor hadd szaladjon. Kipróbáljuk.”

Győztes morzsán ne változtass!

“Szeretnék egy igazi, jó belsőségest. – mondja Bíró Lajos. Mindenképpen szeretnék tehéntőgyet, rántott pacalt. Szalontüdő van a másikban, a Buja Disznókban, így az itt nem lesz. Ugyanazt a szisztémát szeretnénk itt megvalósítani, mint a Buja Disznókban, hogy van három étel, egy rántott hús, egy pacal egy szalontüdő. A Séf utcájában azonban nem háromféle étel lesz, hanem ötféle, de az sztenderden fog menni. Borjúmájat azt nem adunk az biztos, ráadásul a jó borjúmájat 17-20 euró alatt nem lehet megvenni. Az a borjúmáj, amely nálunk van, van amikor egy fiatal állatnak a mája és aránylag jól el lehet készíteni, van pedig, amikor egy idősebb állaté és nem lehet jól elkészíteni. Ezért nem lesz nálunk borjúmáj. Azt megpróbáltuk, hogy egy másik fajta panírt adunk a rántott májhoz, mint a rántott húshoz, de az az igazság, hogy nem találtunk jobbat, mint amit a Buja Disznókban használunk, ezért marad az. Pedig sokfajtát kipróbáltunk. Azt gondoltam, hogy hátha a májnak jobb lesz egy másik fajta morzsa, de nem.”

A Séf utcája kapott egy új külsőt, kibővített konyhát és átalakított kínálatot. A nagy kedvencek – például a pénteki sólet, a pastrami vagy a lecsókolbász – megmaradtak, de jóval több a belsőség, és már nemcsak a szombat, hanem minden nap reggelivel indul. Napi ebédajánlat helyett szélesebb állandó választékból rendelhetnek a vendégek, amik mellett szezonális ételekkel is készül a konyha, köztük egy-két merészebb tétellel.

Újdonságok az állandó kínálatban

vietnami májgombócleves,

rántott sertésmáj és csirkemáj majonézes céklasalátával,

pirított máj,

szombatonként véreshurka-burger sárgadinnyével (zöldparadicsomos-sárgabarackos-sárgadinnyés lekvárral)

Szezonális ételek

hagymás sült vér,

tehéntőgye roston,

pacal,

zúzapörkölt,

rántott velő,

vesevelő,

libamáj,

harcsamáj

Reggelik

hatféle omlett,

lecsókolbász,

bizarr melegszendvics,

szombatonként ezek mellett a megszokott bundás kenyér másképp (spenóttal és rákkal), valamint szezonális reggelik (például kocsonya)

My way

S, ha már annyira kreatív voltam a “My way” felvetésével, álljon hát itt A Séf utcája ezúton javasolt új indulója, a “My way”.

Csíki Sándor♣