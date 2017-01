MÁRGA BISZTRÓ – ahová neked is el kell menned 2017-ben

MÁRGA BISZTRÓ – Megjelent a The New York Times online kiadásának a “52 Places to go in 2017”, azaz “52 hely, ahová el kell menned 2017-ben” című cikke, amelyben a világ számos izgalmas helyszíne közül egyetlen fővárosként Budapestet is beszerkesztették, A Budapestnél szerzőként szereplő hölgy az amerikai születésű Alia Akkam, aki két

vendéglátóhelyet is ajánl az olvasóknak. Budapest 50. helyéről persze nem igazán tudni, hogy helyezést jelent-e, valószínűleg nem, mindenesetre a “fenséges európai főváros“-nak nevezett Budapest ezen a helyen szerepel az ötvenkettes listában. A szűkebb környékről Dubrovnik a 6., Istria a 41. a listában, vagyis a horvátok két helyszínnel is felkerültek a véleményformálónak tartott oldalra, de ezen most csak ezért sem érdemes tovább filozofálgatni, mert nem érdemes. Az eredeti nyúlfarknyi méltató szöveg (másnak se volt hosszabb) még nyúlfarknyibb részlete szerint:

“A vasfüggöny utáni Budapest igazán élénk metropolisszá vált. Egyre inkább érezhető a városban a vonzó, fiatalos energia, például olyan új éttermekben, mint a Szimply és a Márga Bisztró…” – írják a The New York Times online oldalán.

Jó csapat!

Én a magam részéről örülök a Márga sikerének, már csak ezért is mert szerintem is megérdemlik. Persze, más is megérdemelte volna a figyelmet, de nagyjából – ahogy látom – két étteremre futja egy helyszínen. S, mint a tehetséges és elkötelezett Deli János, a budapesti Márga bisztró társtulajdonosa a hírre reagálva elmondta.

“Óriási megtiszteltetés a The New York Times listáján szerepelni, főleg alig pár hónappal a nyitásunk után! Fantasztikus csapatunk van, elsősorban nekik köszönhető ez az elismerés…”

A budapesti Márga Bisztró

A Csopakról indult Márga bisztró fiatal csapata Deli János vezetésével tavaly Budapesten nyitott éttermet. A Márga egyenlő a kifinomult, mégis érthető, szerethető vendéglátással. Urbánus környezetben mutatják be balatoni és hazai alapanyagok legjavát, a konyhát Horváth Ákos, az ambíciózus fiatal séf vezeti, aki olyan helyeken dolgozott, mint az Onyx, az Aranykaviár és a LouLou étterem. www.margabisztro.hu

Gratulálok a figyelemhez! A Márga Bisztróba szerintem is el kell menni 2017-ben!

Csíki Sándor♣