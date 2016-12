HIPPOKRASZ – Fűszeres bor és afrodiziákum

HIPPOKRASZ – A hippokrasz (latinul “vinum Hippocraticum) borból, cukorral, fűszerekkel készülő ital, amit tölcséres szövet szűrön szűrtek át. A szűrő neve az időszámításunk előtti 5. században élt görög orvos, Hippokratész neve után “manicum Hippokraticum” lett. A fűszerezett borok az ókorban is népszerűek voltak, mint azt idősebb Pliniustól, vagy Apíciustól is tudhatjuk. A 13-14. századtól egyre több fűszerezett bor receptje jelenik meg, és az ilyen borok népszerűségét tovább fokozza az a szilárd meggyőződés, hogy a fűszerezett bor fokozza a nemi

vágyat és képességet, vagyis afrodiziákum. A középkorban nagyon népszerűek ezek a borok, Különösen Angliában és Franciaországban. XIV. Lajos is a “hypocras” nagy kedvelője volt. Franciaország Ariège és Haute-Loire megyéiben ma is készítik és még szószokhoz is használják. A hippokrasz a forralt bborok és spanyol sangria őse és inspirálója is.

A “Goud Kokery” című 14. századi angol kéziratos szakácskönyvben így írják le a hippokrasz készítését.

“5. Potus ypocras. Take a half lb. of canel tried; of gyngyuer tried, a half lb.; of greynes, iii unce; of longe peper, iii unce; of clowis, ii unce; of notemugges, ii unce & a half; of carewey, ii unce; of spikenard, a half unce; of galyngale, ii unce; of sugir, ii lb. Si deficiat sugir, take a potel of honey.”