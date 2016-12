NAGY KARÁCSONYI TERVEZŐ – Tervezni macerás, de hasznos!

KARÁCSONYI TERVEZŐ – Illatos-ízes ünnepeinken főzve gyakorta előfordul, hogy a dédszüleink hajdani életéhez igazodó, munkaigényes, laktató és telítő ételek jutnak csak eszünkbe.

Afféle hosszan főzött, lassan sütött ételek, gőzölgő hallevek, újramelegítve nemesedő káposzták, zsírtól csillogó húsok, vájlingszámra sütött szilvalekváros hájas tészták, édes illatú vaníliás kiflik, márványos mákos és diós bejglik, kuglófok. A karácsony kiemelkedő figyelmet, előkészületet, tervezést igényel. most ehhez nyújtunk segítséget, ha már idén nem is annyira, de a jövőre nézve biztos!

Ember tervez…

A listák a karácsonyi tervezés megkerülhetetlen elemei. Ha a 48. héthez, Advent első vasárnapjának hetéhez érkezvén, még nem gondoltuk volna át, s nem írtuk volna össze, hogy kiknek is akarunk Mikulás, és/vagy karácsonyi ajándékot készíteni/venni, kiknek lesz elegendő egy elektronikus üzenetet, s kiknek egy üdvözlőlap, kiket kell felhívnunk telefonon, s kiket kötelező személyesen felkeresnünk, akkor tegyük ezt meg mielőbb. Sok sértődést elkerülhetünk ezzel. A karácsonyi költségvetés és program (bevásárlás, vendéglátás és vendégeskedés, utazás, etc.) megtervezése, és a feladatokra való felkészülés (autónk téli átvizsgálása, téli gumi, etc.), a babysitter (nagyszülők) biztosítása legalább ennyire fontos feladat lehet. Bár a karácsonyig még hetek lehetnek hátra, érdemes elkezdenünk a szakácskönyvek lapozgatását, a lakás csinosítgatását (a fagyasztó leolvasztását) is.

Mikulás-hete

A Mikulás-hete a karácsony főpróbája. Ha a Mikulással nem boldogulunk, kezdjünk el komolyan aggódni a karácsony miatt, s méginkább fogadjuk meg a kéretlenül is sorjázó tanácsokat. A mikuláscsomagok összeállításával egyidejűleg, vásároljuk meg a karácsonyra is szükséges csomagolóanyagokat, üdvözlőkártyákat, képeslapokat és az ajándékok egy részét is, legalább. Az internetes vásárlásoknál érdemes a karácsonyi időszakban meghosszabbodó szállítási határidőkre is gondolni és időben rendelni, hogy a kiszállítás késedelmessége ne kényszerítsen zavart magyarázkodásra. Továbbra is foglalkozzunk a karácsonyi menüvel! Ha a töltött káposzta idén is az ünnepi menü része lesz, ettől kezdődően akár már ezen a héten is elkészíthetjük, ahogy a halászlé alaplevét, vagy a nyúlhoz, főtt marhához illő vadas mártást, és sok más ételt is. Az elkészült étel a mélyhűtő mélyén, -18°C hőmérsékleten pihenve, békés gondtalanságban várja majd, hogy az ünnepi asztal egyik ékessége lehessen. Érdemes némi lassan készülő alaplevet (testes marhahúslevest) is lefőzni és a karácsonyi mártások, ételek későbbi ízesítőjéül a jégkockatartóban lefagyasztani. A karácsonyi menü tervezése természetesen újabb és újabb listák készítésével is együtt jár. Folytassuk a bevásárlólisták összeírását, s ezek a hozzávalók eltarthatóságtól függően, legyenek többlépcsősek.

…Isten végez

2 héttel a karácsony előtt a hiányzó dekorációt (szalvéta, gyertya, tányér, díszek, etc.) is szerezzük be. Csomagoljuk be a már elkészített/megvásárolt ajándékokat. Legkorábban erre a hétre érdemes ütemeznünk az ünnepi nagytakarítást is. Legkésőbb 3-4 nappal a karácsony előtt, az előre készített bejglik, zserbó, hájas tészták, vaníliás kifli, pogácsák, sajtos rudak, flódni, mindennemű aprósütemények, gyümölcskenyér, mézes sütemények is sorra kerülhetnek. Minél változatosabb karácsonyi étrendünk összeállításánál érdemes a decemberre jellemző szezonális hozzávalókkal kalkulálnunk.

Szezonális alapanyagok (1840): Czifray István 1840-es kiadású, Magyar Nemzeti Szakácskönyve szerint a december szezonális húsai a marha, ürü, bárány, disznóhús és a vadak. Szárnyas állatai a lúd, pulyka, csirke, galamb, kappan, tyúk, szalonka, fajdtyúk, fácán, fogoly, gyöngytyúk, vadkacsa, vízi madarak. A halai, a fogas, tőkehal, kecsege, potyka, angolna és a „héjjas állatok” is. A bőséges választék veteményekkel, gyömölcsökkel – „alma, dió, körtvély, mogyoró, szilva, lasponya, fige, szőlő” – egészül ki.

Hogy szeretteinkre több idő juthasson, és a karácsony ne a szakadatlan főzés és a házi munka lidérces ünnepe legyen, lehetőség szerint, a legtöbb ételt készítsük el előre. Ügyeljünk, hogy menünkben az azonos alapanyagok lehetőleg csak egyszer forduljanak elő, s bár a hal a karácsony és Jézus szimbóluma is, a pontyhalászlé után nem szükséges rántott pontynak következnie. Ha pedig a tradíciótól elrugaszkodunk, legyünk csak bátran formabontóak, s merészek, és éljünk a karakteres ízek és szokatlan íz-kontrasztok gyönyörködtető változatosságával. A karácsonyi ünnep és az ünnepi asztal élményét számtalan dolog befolyásolja, ezért ne csak az ízekre, illatokra, hanem a tálalásra, az asztal díszeire, színeire, fényeire, a terítőre, a lakás hőmérsékletére, a zenére, a gyertyákra, az italokra, borokra, az apró kedvességekre, ám mindenekfelett, a szeretetre, s egymásra jusson időnk.

Csíki Sándor♣