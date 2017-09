HOTEL MEROPS (SZEKSZÁRD) – A vidéket járva, gondolhatjuk azt is, hogy még mindig nincs elegendő jó szálloda, étterem, s persze azt is, hogy egyre több jó szálloda és igényes étterem van szerte az országban. Hangulatunktól, s tapasztalatainktól függően, akár mindkét állítás megállja a helyét. A Merops Hotel Mészáros (Szekszárd) meglátogatása után, én éppen az optimista véleményű tábor oldalán állok, s úgy látom, hogy tényleg egyre több a jó szálloda és igényes étterem, vidéken is. A szekszárdi Merops Hotel Mészáros, ahol a napokban ebédeltem, az igényes konyha jó példája.

A Merops elnevezés eredete

Kezdjük talán az elnevezéssel. Honnan is származik a kacifántosan hangzó Merops név? – kérdeztem Mészáros Pált (69), a Mészáros borászat ügyvezető tulajdonosát. Válaszából kiderült, hogy a Merops a szekszárdi szőlők körül gyakran előforduló színpompás méhészmadár, a fokozottan védett gyurgyalag latin nevéből (Merops apiaster) kapta a nevét, S, hogy Mészáros Pál igazán kedvelheti ezeket a madarakat, mi sem jelzi jobban, mint, hogy az egyik csúcsbora, az Ohmerops Cuvée elnevezése is a madárra utal.

Mészáros Pál elmondása szerint, a gyurgyalagnak köszönhetően, a szőlőik rovarvédelme is jelentősen könnyebbé vált.

A Mészáros család – borászok nemzedékei

„Dédapámig tudok visszaemlékezni, bár a nagyszüleim, szüleim is, mindenki szőlővel, borral foglalkozott. Dédapám volt a legsikeresebb, ő már akkor 3-4-szer átjáratta a szőlőt, válogatásborokat készített. Sőt, volt olyan darálója, ami bogyózott is. Dédapám jó borász és szőlész is volt. Hegybíró is volt, ezért a nagyanyámat úgy anyakönyvezték, hogy Soós Julianna, a hegybíró lánya.” – Mészáros Pál

Mint Mészáros Pál, “Az év bortermelője 2015” cím jelöltjének bemutatkozó anyagában is szerepel:

„Agrármérnöknek tanultam, de ahogy idősödöm, rájöttem, hogy én sem kerülhetem el a karmámat: az egyetemen nemesítés tantárgyból a szőlő nemesítését húztam, a kertészetből pedig a szőlő metszését.”

Mészáros Pál 1971-ben, növénytermesztőként a szekszárdi Jóreménység TSZ-hez került, Ott ekkor indult a szőlő rekonstrukció, s a munkából maga is kivette részét. 1974-ben, 1984-ben saját szőlőt telepített, folyamatosan sodródott a szőlészet, borászat felé. Az 1990-es évek elején, az első tíz hektár szőlő megvásárlása véglegesen eldöntötte a sorsát, s ma már 120 hektár szőlőt művelnek, plusz, 30 hektárról vásárolják a termést. Mintegy 800 ezer palack bort állítanak elő. Gyakran idézi nagyapja mélyen belé ivódott intelmét:

„Fiam a szőlő megtermi a tanyát, de a tanya nem termi meg a szőlőt”.

A Merops Hotel Mészáros – ahol aludni érdemes

A Merops Hotel Mészáros, és a benne található étterem 2014 őszén, Szekszárd belvárosában, a Mészáros Borház szomszédságában nyílt meg. Négycsillagos minőségben, különleges enteriőrrel, felkészült személyzettel, személyreszabott szolgáltatásokkal várja vendégeit.

A szállodában 22 szoba, wellness részleg és 150 fős rendezvényterem áll rendelkezésre. Barátságos, igényes berendezésű a’la carte étterme és a kellemes hangulatú belső terasz is kiváló helyszíne baráti, családi összejöveteleknek, romantikus vacsoráknak vagy éppen üzleti megbeszélésnek, amire rendszeresen van példa. Az étteremben természetesen Mészáros borok is kóstolhatók.

A Merops Hotel Mészáros étterme – ahol enni érdemes

“A Hotel Merops**** Mészáros épületében található Merops Étterem küldetése, hogy ünneppé varázsolja a hétköznapokat és felejthetetlenné tegye az ünnepeket. Ezért dolgozunk és reméljük, hogy vendégeink számára ez a gondolat valódi tapasztalattá válik. Az étterem nem csak a szálló vendégei számára áll rendelkezésre. Hozzánk bárki betérhet, aki gyors ebédre, alkalmi vacsorára, egy jó kávéra vagy egy pohár szekszárdi borra vágyik.” (Idézet: Merops Étterem honlapja)

Mint a bevezetőben már írtam, a szekszárdi Merops Étterem az igényes konyha jó példája. A konyhafőnök, Vörös Krisztián, Szekszárdon végzett, majd a németországi Fekete-erdő egyik éttermében dolgozott, tanult, másfél esztendeig. Ezt követően visszatért Szekszárdra, s több éteremben is sikeres konyhát vitt, míg végül a Merops Étterem séfje lett. Az étterem konyhájának tervezésében, a konyha stílusának kialakításában Segal Viktor vett részt tanácsadóként.

Az ebédem ételei

Az ebéd során több ételt is megkóstoltam, s bár kóstolóadagokat kértem, normál (vagyis: óriási!) adagok érkeztek. Az üdvözlőfalat utáni első fogás a: Sült libamáj karamellizált almával pirított kalácson, fügével.

Amerika felfedezése előtt, a legelésző libát még nem kukoricával, hanem egyéb energiagazdag takarmánnyal tömték. Ezen takarmányok legnevezetesebbike a tej, liszt és méz keverékéből készített galuska és legfőképpen, az érett, vagy szárított füge volt. Mivel a ludakat fügével (ficus) tömték, ezért az így hizlalt májnak a fügével tömött máj, „jecur ficatum” nevet adták. A kifejezésből a „jecur” (máj) szó idővel kikopott és maradt a májat már egyedül jelölő „ficatum”. Számos közbenső alakon át, de végül ebből alakult ki a francia nyelv ma is használatos „foie” (máj) szava.

Az édes ízek kedvelőit minden bizonnyal teljesen elvarázsoló, kiválóan sütött, jó minőségű libamáj után következett a: Fácán erőleves zöldségekkel házi tésztával.

Úgy tűnik, akadnak már helyek, ahol a húsleveseket újra komolyan veszik. Vörös Krisztián fácánlevese a magyar konyha legjobb hagyományait idézi. Ízekben, összetevőkben gazdag, telt és zamatos. Érdemes megkóstolni!

A levest követő fogás a szekszárdi ebéd emlékezetes étele: Házi gnocchi tejszínes gombákkal, nyúlgerinc filével.

Számomra, azon a napon ez az étel testesítette meg az igényes, elegánsan rusztikus “vidéki kosztot”. Letisztult ízek, jól eltalált gnocchi-mártás arány, jól sütött nyúlhús, sajt. Nagyevőknek is ajánlott étel – hárman ettük meg a “normál” adagot. Kiváló ízek, zamatok. Szerintem, kihagyhatatlan!

Az emlékezetes nyúl után borjú következett, mégpedig egy magyar-sváb hatásokkal gazdagodott itáliai klasszikus: Borjú Osso bucco – paprikás mártásban juhtúrós házi nudlival.

Az ossobuco, mint azt a Kárpát-medencében ma már minden gyerek tudja, a lyukas (lábszár)csontról kapta a nevét. Milánó étele (alla milanese), amelyet az Alpok borjújából készítenek, s amely a délről és nyugatról, Szicíliából és Andalúziából érkezett arab hatású sáfrányos rizottóval (risotto alla milanese) társul. Itáliában így illik tálalni, azonban Szekszárdon lehet ezt fúziósabban is. A juhtúrós házi nudli az étterem gnocchi-jának kuzinja. Ízletes étel, amely pörkölt kedvelőit is kielégíti, miközben az olasz konyhakultúrába is bepillantást enged – éppen csak annyira, hogy el ne bizonytalanítsa a hagyományos magyar ételek megszállott kedvelőit. Jó étel!

Az étterem étlapján marha steak-ek is szerepelnek. A Tüskepecsenye (250 g) a hozzá választott töltött burgonya hajóval a húsok kedvelőinek kedvelt fogása lehet.

A töltött burgonya hajó valójában “Jack potato”, ütős, intenzív ízzel. A hús zamatos, ízletes, jól készített. A steak-ek kedvelőinek kedvence lehet.

A választott desszertem egy magyar klasszikus, a túrógombóc. A túrógombóc bőségesen mért, igazi, madagaszkári vaníliával ízesített tejföllel és fagyasztva szárított málnadarabkákkal körülölelve érkezik.

Jól elkészített, szépen tálalt fogást. Finom.

Összegzés

A Szekszád belvárosában (Szekszárd, Rákóczi u. 20.) található színvonalas Merops Étterem olyan letisztult, ízletes, korszerű fúziós konyhát visz, amelyben a rusztikus vidéki konyha, a regionalitás és szezonalitás szépségei is gyönyörködtetnek. Vörös Krisztián séf jó ízléssel és arányérzékkel komponál, s méltán megérdemli a figyelmet. Az étlapon valamennyi étel mellé bort is ajánlanak.

Nekem kellemes meglepetést jelentett, s tetszett, amit 2016. június 11-én a Merops Étteremben, Szekszárdon láttam, kóstoltam, ezért az éttermet jó szívvel ajánlom a FOOD&WINE olvasóinak.

Csíki Sándor♣