SOUS-VIDE (SZUVID) OTTHON – A tökéletes csirkecombok

SZUVID CSIRKECOMB – Az otthon készült tökéletes sous-vide (szuvid) csirkecomb, hasonlóan a csirkeszárnyhoz, megfelelő eszközök birtokában nem is olyan nagy kihívás, mint gondolnánk. Ha pedig a tökéletes csirkecomb projektet valamiféle közismert ízzel is össze kívánjuk kapcsolni, akkor végképp egy kellemes, izgalmas kísérletezés előtt állunk. A csirkecombot ki is csontozhatjuk, s kétségtelen, hogy így jobban lesz kezelhető. Ha például töltött csirkecombot akarnék készíteni, nyilván a csontozással kezdeném.

Most azonban valamiféle paprikás csirkét idéző étel receptjén gondolkodtam, s időm is volt az elkészítésére, ezért aztán a csont a combban maradt. A tökéletes csirkecomb készítéséhez, mint számos más esetben, ezúttal is a jól bevált és kényelmes sous-vide (szuvid) technológiát hívtam segítségül.

Sous-vide (szuvid) a konyhában

A sous-vide (ejtsd: szuvid, jelentése: vákuum alatt) napjainkra a modern háztartásoknak éppúgy részévé válik, mint amennyire része a professzionális konyháknak is. Azt követően, hogy a szuvid meghódította a világ catering és éttermi konyháinak világát, a fejlődés következő lépcsőfokaként, egyre sokasodó példát látunk arra, ahogy a szuvid a háztartások rendszeresen használt technikája lett. A technika előnye a könnyű kezelhetőség, a biztos eredmény, a tervezhetőség és persze a textúrák különlegessége, együtt az ízekkel. Bélik Péterrel (SousVide Hungary) beszélgetve kiderült, hogy:

100 SousVide Supréme vásárlóból 80 még hónapok múlva is rendszeresen használja a készüléket. (Mert szereti – tehetjük hozzá.)

Tejfölös, fűszeres csirkecombok otthoni sous-vide (szuvid) készülékben készítve

A módszer: A csirkecombokat levegőtől elzárt, lezárt vákuumzacskóban 24 órán át tartottam a szuvid készülék 65,5°C hőmérsékletű vízfürdőjében.

A recepthez készítsük elő a csirkecombokat. Ezt követi a sózás, fűszerezés. A sózás lehet egyszerű, a szokásos módon, és némiképp összetettebb is a következő lépések szerint:

A csirkecombokat 6 órára hideg, 6 s%-os sóoldatba (60 g só+940 g víz) helyezzük. (A vízbe tehetünk egy evőkanálnyi cukrot is, ahogy az ugyancsak elterjedt.)

A csirkecombokat kivesszük a sós vízből és tiszta, hideg vízben áztatjuk 60 percig úgy, hogy a vizet 15 percenként lecseréljük.

Az összetettebb, sósvizes módszer (angolul: brining) előnye, hogy a csirkecombok (általában a húsok) a növekvő víztartalommal szaftosabbak lesznek, kevésbé száradnak ki. (a sózás tudományáról bővebben itt olvashatsz)

A csirkecombokat kakukkfűvel, őrölt édes-nemes paprikával, sóval, borssal, fokhagymaporral fűszereztem, 20 percig pihentettem, majd a szuvidálás előtt, serpenyőben, kevés olívaolajon körbepirítottam. A pirítás előnye, hogy eközben számos illat és ízmolekula képződik (Maillard-reakció) és mikrobiológiai szempontból is megnyugtatóbb helyzet áll elő, mint pirítás nélkül.

A körbepirított combokat kivettem a serpenyőből, majd nedvszívó papírtörlőn hűlni hagytam. A kihűlt, szobahőmérsékletű combokat újrafűszereztem pirospaprikával, kakukkfűvel, frissen őrül feketeborssal, kevés fokhagymaporral.

A szuvidálás után lehűtött, hűtőszekrényben tárolt, zacskózott tökéletes csirkecombokat a zacskó felbontása nélkül, szuvid készülékben, vagy lábosban forralt vízben is felmelegíthetjük, de tehetjük serpenyőbe is, különösen, ha még pirítani, fűszerezni, ízesíteni, más összetevőkkel (például, mint ebben az esetben is, tejszínnel, petrezselyem zöldjével) összekeverni is támadna kedvünk.

Miért tökéletes?

A szuvid készülékben 65,5°C hőmérsékleten 24 óra alatt alatt (valamivel magasabb hőmérsékleten rövidebb idő alatt) elkészült csirkecombok textúrája egészen különleges, szerethető, szaftos, enyves, puha lesz. Olyan, amilyet csakis alacsony hőmérsékletű, hosszú főzési eljárással érhetünk el. Íze a fűszerezéstől is függetlenül izgalmas húsélmény, jóval másabb, mint ami a 100°C körüli hőmérsékleten puhára főzve készül. A szuviddel a csirkecombok is megőrzik az alapanyagra jellemző, szeretett tulajdonságaikat, miközben szaftos marad és megbízhatóan puha lesz. Az ízek nem főnek ki belőle és a fűszerekkel csak gazdagodnak. Tökéletes, új élmény – s mindez otthon.

A tökéletes csirkecombokat adhatjuk bulgurhoz, rizshez, babhoz, borsóhoz, lóbabhoz, csicseriborsóhoz, hummuszhoz, burgonyapüréhez, kuszkuszhoz, főzelékekhez, tésztát is kreálhatunk hozzá, sőt, akár bundázhatjuk is. Adhatunk hozzá szószokat, friss koriandert, petrezselyemzöldjét, etc. Érdemes kipróbálni.

Csíki Sándor♣