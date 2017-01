NE MOSSAD LE! – A nyers csirkehúst ne mossad le!

CSIRKEHÚS – Meglehetősen logikusan hangzik, hogy, miközben a csirkehúst (s általában a baromfihúst) a legnagyobb jó szándékkal mossuk, a konyhában láthatóan és láthatatlanul is szétfreccsenő vízcseppekkel a baromfihús felszínéről lemosott baktériumokkal a környezetünket is megfertőzzük. A lakosságnak közel a fele mossa meg a csirkehúst, miközben mindezzel a konyhát is akaratlanul fertőzi. A legismertebb baromfiakhoz kötődő kórokozó baktérium a Salmonella spp. Akad azonban egy másik, kevésbé ismert,

ám jóval gyakrabban megbetegedést okozó baktérium is, melynek a fő forrásai ugyancsak a baromfiak, így a csirke is. Ez a másik baktérium nemzetség a Campylobacter, melynek tagjai a hasmenéses campylobacteriosis megbetegedés kórokozói. Évente világszerte milliós nagyságrendben betegednek meg a baromfiak terjesztette Campylobactertől. A Campylobacter nemzetség tagjai az egészséges baromfiak belsőségeiben, különösen a májában, is megtalálhatók, ám a főzés, sütés során szerencsére elpusztulnak.

Hogyan előzhető meg a fertőzés?

A nyers baromfihúst ne mossuk meg és alaposan főzzük, süssük meg! A hús mikrobiológiai szempontból biztonságos belső hőmérséklete min. 74°C legyen! A főzés előtt és a közben is mindig mossunk kezet meleg, szappanos vízzel! (A szappanok többsége ugyan nem pusztítja el a baktériumokat, de leoldja a kézhez tapadt zsírt, s benne a kórokozókat.) A keresztbefertőződések elkerülésére (ez lenne a jó!) használjunk külön vágódeszkát a húsokra és a zöldségekre!

Tehát: Ne mossad le!

Csíki Sándor♣