ÉDESBURGONYA – Hogyan neveljünk édesburgonyát?

AZ ÉDESBURGONYA (Ipomoea batatas) más néven batata, Magyarországon is terjedő növény. Ásotthalmon termesztik is. Mint az sokaknak már ismert, az édesburgonya valójában a mifelénk gyomnövényként ismert és a konyhakertekben (már, ahol még van) buzgón irtott apró szulák rokona. A szulákfélék családjába és a dísznövényekként is ismert hajnalkák nemzetségébe tartozik.

A gyökeréért termesztik. A növény módosult gyökere tartalékolja a tápanyagot, és ez a narancs, fehér, rózsaszín, vagy lila húsú termés a “burgonya”. Fiatalon a levelei is fogyaszthatók, de még nem próbáltam. Most viszont gyökereztettem a módosult gyökeret és lettek is rajta gyökerek szépen, alul, és friss leveles hajtások, felül. Éppen ezek a friss hajtások azok, amelyekre szükségünk van a további szaporításhoz. ha már szép nagyok tetszetősek, akkor tehetjük őket vízzel teli befőttes üvegbe is, ahol az édesburgonyáról letört hajtások gyökeret eresztenek, ami így is elültethető, de még a hajtások vízben gyökereztetésére sincs különösebb szükség, mert laza, nedves talajba ültetve, a hajtások ugyanúgy gyökeret eresztenek.

Megjegyzés: a képen látható gyökereztetés trükkje, hogy 3 darab pálcikát szúrtam (egy síkban, 120°-os szögben) az édesburgonyába, ami így már nem tudott beleesni a pohárba. Akadnak azonban, akik egyetlen pálcikát használva, átszúrják az édesburgonyát. Mások, a batátát félbe vágják, és metszéslappal lefelé teszik vízbe, így gyökereztetik. Megint mások, hosszában, félig földbe ássák, vagyis akad több lehetőség is. Az első gyökérkezdemények már néhány nap elteltével megjelennek.

Ahogy a hajtatás kivitelezése, úgy a hajtások gyökereztetése is többféle metódus szerint valósítható meg. Ahogy említettem a gumóról letört hajtásokat vízben gyökereztethetjük, majd laza, perlittel kevert virágföldben folytathatjuk a gyökereztetést. Ha több vízbe tesszük úgy, hogy a hajtás tövét is éri a víz, akkor a hajtás már a gumón is meggyökeresedhet. Az ültetés történhet klasszikusan, függőlegesen elültetve a hajtás, vagy oly’módon is, hogy a leveles hajtásokat elfektetjük a laza talajban, úgy, hogy éppen csak néhány levél látszódjon ki (lásd: videó). Mindez persze azt is jelenti, hogy az édesburgonya meglehetősen strapabíró, legalábbis kiáll minden ültetés körüli emberi fantáziarohamot és melléfogást, csak víz legyen és föld.

A következő videón a hajtások elültetésének módja látható. (A videó rövid és nem kell hozzá angolul tudni, anélkül is kiválóan érthető, látható, hogy mi történik.)





Én, a magam részéről, az édesburgonyát majd dísznövényként ültetem a teraszra, de persze, ha lesz termése, szívesen el is készítem.

Csíki Sándor♣