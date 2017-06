ŐSI ALMAFAJTÁK – Ambrus Lajos Tündérkertje (film)

AMBRUS LAJOS író a blog állandó vendégszerzője. A minap már sokadszorra egyeztettünk egy kemenesaljai látogatásról, kemencében sütésről, birkafőzéséről, s persze a somlai bor gyakori kortyolgatásáról is. Megegyeztünk újra, hogy nem is lenne annál jobb, mint, ha leülnénk a diófa alá, várva, hogy a kemencében süljön a friss, illatos kenyér, miközben mi furmintot iszogatnánk.

No, ebből a telefonbeszélgetésből dátum kiválasztása ismét csak nem lett, de az almafajták felé kanyarodott társalgás során Lajosnak eszébe villant, hogy készült vele egy film, “Szellem a palackból… Ambrus Lajos Tündérkertje” címmel, ami a házat is (ahová már régóta készülök), és az ősi almafajtákat is szépen, rendben bemutatja. Megnéztem, s ezek után ajánlom mindenkinek. Érdemes rászánni 26 percet az életünkből.

“Szellem a palackból… Ambrus Lajos Tündérkertje”

Az MTV videotárában a filmet ide kattintva nézheted meg. Jó szórakozást

Csíki Sándor♣