BLOGOLÁS, FÓRUMOZÁS – változik a világ, vagy mégse

“ÉRDEKES átalakuláson mentek át a blogok is” – írta az index. Az indexen feltűnő blogok olvasása a napi online rutin része lett, s az index látogatóinak nagyobb része (90%) meglátogat valamilyen blogot (ezek egy része csak az Index címoldaláról elérhető), a blogot írók köre azonban, mint mondják, a két évvel ezelőtti szinten maradt. Mi több, a blogok nagy része le is cserélődött. A számok azt mutatják, nagyobb a blogolást kipróbáltak, de abbahagyottak köre, mint az aktívan íróké,

ami persze nem csoda, hiszen ami kezdetben még kizárólag szórakozásnak indult és tűnt, az egy idő után már napi, de legalább is heti többszöri rutinná kell, hogy váljon, ha a blogger (el)ismertségre, látogatottságra vágyik, márpedig, még ha nem is vallja be, de a legszerényebb és szótlanabb is vágyik rá. Azért mutatja meg magát.

Speciális esetet képeznek azok a blogok, amelyek valamely nagy portál támogatását élvezik. Ezekben a szimbiózisokban a magyar viszonyok között jelentősnek tekinthető napi látogatottság is generálódhat, a minőségtől – rövid távon – függetlenül.

“A fórumok rohamosan mennek ki a divatból – írja az index újságírója, s el is hisszük neki, mert ezt tapasztaljuk mi is, “Most először a blogok, cikkek kommentelésére is rákérdeztünk, és a kapott kép nagyon érdekes: az olvasók alig tizede szól hozzá a komment folyamhoz, az elsöprő többség, bő négyötöd, csak olvassa azt.” Igen érdekes szám szerint “Mindössze hét százalék használja azt az egyébként a magyar blogoszférában melegen ajánlott technikát, hogy csak a posztokat olvassa, a hozzászólásokat nem.”(Forrás: index)

Akadnak hozzászólások (ezen a blogon csak elvétve), amelyeknél az az erős érzésem, hogy a kommentelő még a cím elolvasásáig sem jutott el igazán, az írás tartalma pedig már végképp nem érdekelte.

Csíki Sándor♣