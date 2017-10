EGY BIZARR VENDÉGLŐ – Micheller Csárda (Szilsárkány)

A MICHELLER CSÁRDA olyan furcsa, szürreális jelenség, amit gondolati skatulyáim egyikébe sem tudok megnyugtatóan precíz címkével elhelyezni. A Micheller Csárda Szilsárkány forgalmas főútja mellett áll. Előtte, az utcán, díszletként is kihelyezett kolbászok, bográcsban melegedő halászlé és savanyúságos üvegek. Az ajtó előtt fekete sörtéjű vietnami törpe sertés. Be akar jönni, de a tulaj (most?) nem engedi.

A neten itt-ott fellelhető, reklám ízű ajánlásokat olvasva, ennél jobb hely már aligha létezhet e földtekén, hiszen ez maga a házias kellemetesség, de ebben azért egy cseppet se legyél biztos. A Micheller Csárda a bizarrsága okán talán még zarándoklásra okot adó kulthely is lehetne, ha jobb lenne, mint amilyen, de nem az.

A Michaller Csárda sparhelten sült lepénye

A sparhelten sült lepény csak elsőre tűnik szokatlannak, a technológia másodjára már vaslapon sült “városi” lepénnyé szelídül, mert lényegében az is. A sparhelten sült lepény a Micheller Csárda választékában is szerepel, az utcai táblára is kiírták. Hogy Szilsárkány főutcáján miképpen is készül a sparhelten sült lepény, a következő fotók is illusztrálják.

A Micheller Csárda bizarr élmény, ám ebből az élményből egy alkalom bőségesen elegendő is volt. Az óvatosan kóstolgatott lepény nagyobb része végül Csorna főutcájának egyik kukájában talált menedékre. Amúgy, ez a sparhelten sült lepény Szilsárkányban kereken 1000 forintomba került. Hiába, az egzotikus minőséget meg kell fizetni!

Az év legrosszabb étterme, 2012

A FOOD&WINE értékelése szerint, 2012-ben, minden kétséget kizáróan a szílsárkányi

Csíki Sándor♣