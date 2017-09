HÁZI KENYÉR – dagasztás nélkül (recept)

A DAGASZTÁS NÉLKÜLI házi kenyér hat esztendővel ezelőtt, 2006-ban kezdte meg diadalútját. A kenyér és kenyérsütés népszerűségét is jelzi, hogy a dagasztás nélküli kenyér viharos gyorsasággal hódította meg a világot. Én is kipróbáltam és zseniális. Elsőre is olyan szép, olasz stílusú, lyukacsos kenyeret sikerül sütnöm, amilyet korábban csak elvétve. A dagasztás nélküli kenyér, amely valójában nem is dagasztás nélküli, engem meggyőzött, arról nem is beszélve, hogy milyen egyszerű.

2006. szeptemberében Mark Bittman a New York Times újságírója levelet kapott. Ebben az állt, hogy egy Jim Lahey nevű pék meghívja a Sullivan Street Bakery-be, Manhattan-be:

“Egy olyan minimalista sütőipari technikára fogom megtanítani, amely lehetővé tesz, hogy az emberek csekély erőfeszítéssel otthon is kiváló kenyeret süssenek. A módszer meglepően egyszerű – egy négyéves gyerek is mestere lehet – és az eredmény fantasztikus.”

Bittman el is látogatott 47. utcába, s mint írja, az egyetlen dolog, ami nem stimmelt, az volt, hogy egy négyévesnek ez a technika túl bonyolult. Legalább egy nyolcéves gyerek kell hozzá. Az eredmény azonban fantasztikus volt, ahogy évekkel később nekem is módom volt megtapasztalni.

Dagasztás nélküli kenyér (recept)

Jim Lahey eredeti receptjének adaptációja szerint a következők kellenek egy 70 dekagrammos kenyérhez (háziasszonyosan praktikus mértékegységekben):

3 csésze (430g) liszt (BL80, BL55), plusz a lisztezéshez is

¼ teáskanál (1g) instant élesztő

1 ¼ teáskanál (8g) só

kukoricaliszt, vagy korpa ízlés szerint

olíva olaj

Egy nagy edényben keverjük össze a lisztet, élesztőt, sót. Adjunk hozzá 400 ml vizet, és keverjük jól el. A tészta ragacsos lesz, de ez ne zavarjon. Egy másik kelesztő edényt vékonyan kenjünk be az olíva olajjal, tegyük bele a tésztát, majd az edényt műanyag fóliával zárjuk le, és hagyjuk legalább 12 órán át kelni, de akár 18 órán át is keleszthetjük szobahőmérsékleten.

A tészta biztosan készen van, ha a felületén buborékokat látunk. Lisztezzük be a gyúródeszkát borítsuk rá a tésztát és azt is lisztezzük könnyedén be, majd a tésztát egyszer vagy kétszer hajtsuk össze. Műanyag fóliával lazán fedjük be és hagyjuk 15 percig pihenni.

Annyi lisztet használva, hogy a tészta ne ragadjon a munkafelülethez és az ujjainkhoz sem, formáljunk labdát a tésztából. Egy konyharuhát gondosan lisztezzünk be, vagy szórjunk meg búzakorpával, esetleg kukoricaliszttel és a tésztát a hajtogatással lefelé, helyezzük a konyharuhára és lisztezzük meg alaposan, vagy szórjunk rá a korpából, kukoricalisztből. Hajtsuk rá, vagy tegyünk rá egy másik konyharuhát is, és hagyjuk újabb 2 órán át kelni, amíg duplájára nem nő.

Fél órával a tészta elkészülte előtt melegítsük elő a sütőt 230-260°C hőmérsékletre és helyezzünk be egy, a tésztához megfelelő méretű, vastag falú, nehéz, zománcozott öntöttvas (esetleg üveg, vagy kerámia) edényt, hogy kellően előmelegedhessen. Ha a tészta megkelt. a konyharuhával úgy helyezzük a forró edénybe, hogy a hajtogatás, ami eddig alul volt, most felülre kerüljön. Igazítsuk el a tésztát, majd fedjük le és így süssük 30 percig, majd távolítsuk el a fedőt és a kenyeret újabb 15-30 percig süssük, amíg a kenyér héja szép barna nem lesz. A kenyeret rácson hűtsük le.

Az előző receptet is összefoglaló videón nézzük meg, hogy Jim Lahey miképpen is süti a kenyeret. (A hajtogatás fontos momentum, ahogy a víz mennyisége is. Érdemes megfigyelni.)

Dagasztás nélküli kenyér – gyorsabban, mint eddig

A dagasztás nélküli kenyér világsiker lett, ami azzal is járt, hogy sokan kísérleteztek vele. Ennek eredményeként kiderült, hogy

a hosszú, 12-18 árán át tartó kelesztés lehet rövidebb is.

a kenyérsütés működhet úgy is, hogy sem az edény, sem a sütő nincs előmelegítve, nem forró, hanem csak a tészta sütőbe helyezésekor kapcsoljuk be a sütőt.

a hűtőszekrényben tartott, hideg tészta, az előmelegítés nélküli sütőben és edényben is jó eredményt ad.

Legközelebb arról is szó esik majd, hogy a dagasztás nélküli kenyér valójában nem is dagasztás nélküli, csak éppen nem mi dagasztunk, hanem a molekulák.

Csíki Sándor♣