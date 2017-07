AZ EMBERI TEST – legnagyobb része oxigén

AZ EMBERI TEST atomjainak összetétele akár még egy gasztroblognak is természetes témája lehet. Már csak azért is, mert az eredmény meglepőbb annál, mint amit elsőre is gondolhatnánk, vagy egy kérdésre válaszolva mondanánk. A szén, hidrogén, oxigén, nitrogén (‘CHON’), s más atomok közül akad egy, az oxigén (O), melynek össztömege az emberi testben messze felülmúlja az összes többi atom össztömegét.

Egy 60 kilogrammos normál emberi testben (Forrás) az atomok össztömege előfordulása Oxigén 38.8 kg 25.5 % Szén 10.9 kg 9.5 % Hidrogén 6.0 kg 63.0 % Nitrogén 1.9 kg 1.4 % Kalcium 1.2 kg 0.3 % Foszfor 0.6 kg 0.2 % Kálium 0.2 kg 0.06 %

3,4 milliárd évvel ezelőtt, vagyis több, mint 3 milliárd évvel az első dinoszauruszok megjelenése előtt, a légkörben lévő szabad oxigén a mainak még csak alig több, mint 1 százaléka (0,3%) lehetett (H.Ohmoto, T.Kakegawa). A levegő élethez nélkülözhetetlen oxigéntartalma ma 20,93%.

“Ez természetesen csekélység, ám semmi sem fontosabb, mint a csekélységek.” (Sherlock Holmes)

Csíki Sándor♣