FŐTT RÁK – könnyed, gyors és elegáns siker

A RÁK nem olcsó eledel. Luxus élelmiszer, azonban bizonyára akadnak nem kevesen, akik egyszer-egyszer szívesen készítenének, ám félnek attól, hogy nem tudják elkészíteni, pedig kevés egyszerűbb és gyorsabb, emellett biztos sikerrel kecsegtető készítési mód akad, mint a rákoké (kagylóké). Ezeket az állatokat amúgy is rövid ideig, “éppen csak”, sütjük, főzzük.

A 19. század nehéz vajas mártásai sem igazán vannak divatban, bár a vaj mindig jót tehet a rákkal, azonban el is maradhat, és észak zsiradéka helyett a mediterráneum kult olaja az olíva helyettesítheti, vagy más, jó minőségű olaj.

A nálunk kapható rákok lehetnek élők, jégen hűtött nyersek, jégen hűtött főttek, fagyasztottak, tisztítottak, vagy nem tisztítottak, s talán akad még más kategória is. A legjobb persze az, ha közvetlenül a piacon vásárolhatunk be.

A tisztított, mélyhűtött rákot használat előtt engedjük kiolvadni, majd serpenyőben, látványosan és gyorsan elkészíthetjük.

A főtt rák arról ismerszik meg, hogy “vörös, mint a rák”. Hő hatására a szürke rák szép narancs színű lesz. A serpenyőbe olívaolaj, vaj került, ahhoz fűszernövények ízlés szerint, kevés bors, némi fehérbor. Gyakori a tejszínnel készített rák is. Ennek fűszerezéséhez akár vaníliarudat is használhatunk egyetlen fűszerként. Chilivel is fűszerezhetünk, aprított, tépett korianderrel, finomra vágott petrezselyemzölddel, vagyis meglehetősen szabad a pálya a fantáziánk kockázatmentes szárnyalására., miközben mindez perceken belül elkészülhet.

Egy 1800-2000 grammos languszta készítése már eltérne az előző serpenyős változatoktól, bár az sem bonyolultabb és a űszerezése lehetne az elmaradhatatlan illatos bazsalikom, a durvaszemű tengeri só és a frissen őrölt bors, amit közvetlenül a rák elkészülte előtt szórunk a hasított, de nem kettévágott languszta hosszanti vágásába. Az olívaolaj ebben az esetben is nélkülözhetetlen mediterrán hozzávaló.

Tengerparton járva, ha módunk van rá, érdemes közvetlenül a kikötőben, vagy a halpiacon friss rákot (halat, bármit) vásárolni és azt elkészíteni. Felejthetetlen hangulatú főzés az ilyen.

Ki, hogyan készíti a rákot? Milyen bort innál hozzá?

Csíki Sándor♣