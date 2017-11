A VILÁG LEGERŐSEBB PAPRIKÁJA (2014-2017) – a Pepper X

VILÁG LEGERŐSEBB paprikája újabban egy amerikai paprika. A Guinness World Records 2011. február 25-én még a Naga Viper paprikát kiáltotta ki a világ legerősebb paprikájának, amivel a Naga Viper megelőzte az ugyancsak Angliában nemesített Infinity chilit és a korábbi győztest, az indiai Bhut Jolokia, más néven Naga Jolokia chilit. A Naga Viper sikere rövid életűnek bizonyult, mert színre lépett

egy ausztrál győztes, mely még a Naga Vipernél is erősebb volt. Ez a “Trinidad Scorpion Butch T” chilli. S, hogy mégis mennyire is erős a “Trinidad Scorpion”? Nagyon! A cseresznyepaprikánál sokszorta erősebb, amit azért meglehetősen nehéz elképzelni, de azt is érdemes tudni, hogy másképpen erős, mint a hazai csípős paprikák.

A Naga Viper

A Naga Viper chilit a Warwick University-n tesztelték és 1.382.118 Scoville féle Csípősségi Egységet (SHU = Scoville Hot Unit) mértek. Ezt a brutálisan, elképzelhetetlenül csípős paprikát Gerald Fowler “alkotta” Angliában, és a csípőssége idén csupán egy rövid ideig tartó elsőségre volt elég, mert a Brit Nemzetközösségen belülről megérkezett az új győztes, az ausztrál borzasztó.

A világbajnok egy ideig a Trinidad Scorpion Butch T volt

A Naga Viper alig egy hónapos elsősége után, 2011-ben az új világbajnok, a “Trinidad Scorpion Butch T” chilli lett. Csípőssége a Scoville féle csípősségi skálán 1.463.700 SHU erősségű.

A paprikák csípőssége SHU egységekben

SHU Példa 15,000,00016,000,000 Tiszta kapszaicin 8,600,000–9,100,000 homocapsaicin, homodihydrocapsaicin stb. 5,000,000–5,300,000 Paprika spray 855,000–3,200,000 Naga Viper, Infinity Chilli, Naga Jolokia, Trinidad Scorpion Butch T chilli, Carolina Reaper (2.200.000), Pepper X (3.180.000) 350,000–580,000 Red Savina habanero 100,000–350,000 Habanero chili, Scotch bonnet paprika, Datil, Rocoto, Madame Jeanette, Jamaikai erős paprika 50,000–100,000 Byadgi chilli, Bird’s eye chili, Malagueta paprika, Chiltepin paprika, Piri piri afrikai bird’s eye), Pequin paprika 30,000–50,000 Guntur chili, Cayenne bors, Ají pepper, Tabasco paprika, Cumari paprika (Capsicum Chinese) 10,000-23,000 Serrano paprika, Peter paprika, Aleppo paprika, Cheong-Yang paprika 2,500–8,000 Jalapeño , Guajillo paprika, az Anaheim paprika új-mexikói változata, Tabasco szósz 500–2,500 Anaheim paprika, Poblano paprika, Rocotillo paprika, Peppadew, Padron paprika 100–500 Pimento, Peperoncini, Banán paprika 0 Cubanelle, Aji dulce, TV paprika

Aztán a Carolina Reaper, majd a…

A Trinidad Scorpion Butch T után a Carolina Reaper lett a nyxerő. A Carolina Reaper egy Capsicum chinense hibrid, hivatalos neve HP22B és Ed Currie nemesítette ki Dél-Karolinában (USA). Átlagos csípőssége 1,569,300 SHU, de egyes egyedei a 2,200,000 feletti SHU értékkel is bírnak.

Az új világbajnok – HP56 Death Strain

HP56 Death Strain ugyancsak Ed Currie műve, akárcsak a Carolina Reaper. Amit tud: 2,5-3 millió SHU.

Aztán pedig, a hírek szerint…

2017 tavaszán, Ed Currie előrukkolt a “Pepper X” nevű gyilkos paprikával. Csípőssége, ha minden igaz, 3.180.000 SHU.

Csíki Sándor♣