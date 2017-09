SÓSKA, SPENÓT, REBARBARA – és az oxalátok

AZ OXALÁTOK az oxálsav sói, s a növényi anyagcsere melléktermékei. Számos növényben jelentős mennyiségben fordulnak elő, mint a spenót, a sóska, a rebarbara, a póréhagyma, a mángold, a cékla zöldje, vagy akár a petrezselyem. Nátrium és kálium sói vízben oldhatók, míg a kalcium (nyelvújítás kori szóval „mészeny”) sója már nem. A vesekőként is gyakori kalcium-oxalát kristályok nem oldódnak fel, s ezért irritálják a száj és a bél nyálkahártyáját. A oxálsav a spenót vastartalmával vas-oxalátot képez.

A vas-oxaláttal a növényben előforduló, és egyébként is meglehetősen nehezen felszívódó vas nagy része az emberi szervezet számára már felhasználhatatlanná válik. Így aztán az a szülők által gyakorta emlegetett tézis, miszerint a spenótban “sok a vas“, nem állja meg a helyét. A spenót oxalásav tartalma ellenben már jelentős, átlagosan 750mg/100g. Hasonlóan magas a spenót pótló növények oxalát koncentrációja is.

Popeye és a spenót

Popeye alakja képregény formájában 1929 januárjában jelent meg először, majd nem sokkal később, 1933-ban készült belőle azt első fekete-fehér rajzfilm. Generációk sorát szórakoztatta szerte a világon és a mai napig a televíziók műsorán van. Városi legendaként él, hogy a spenót Popeye-re ható mágikus erejébe vetett hitet egy hibás számítás táplálta. A történet szerint egy 19. századi német tudós a spenót vastartalmának értékében tévedésből eggyel odébb helyezte a tizedesvesszőt, amivel a növény vastartalma nyomban a valóságos tízszerese lett. A hibára csak az 1930-as években jöttek rá. Mindez azonban mítosz, és már a múlt század harmincas éveinek rajzfilmkészítői sem gondolták, hogy Popeye a vastól lesz erős, ahogy azt a gyermekeiket spenótevésre bíztató szülők még ma is nap, mint nap állítják. A spenót átlagosan alig 2,7mg/100g rosszul felszívódó vasat tartalmaz, vitamintartalma (A, C, folsav) azonban már számottevő.

A spenót főzése

A spenótot bő vízben főzésének gyakorlata éppen az oxálsav tartalom csökkentése miatt alakulhatott ki. A főzés oxalát-tartalom csökkentő hatását illetően erősen megoszlanak a vélemények. Egyes vélemények szerint a csökkenés alig 5-10%, mások szerint a savasság akár a felére is csökkenhet, amivel az íze is édesebbé válik. A főzővizet ne használjuk fel, öntsük ki. A leveles zöldségeket különösen alaposan mossuk meg, már csak az Escherichia coli fertőzés elkerülése miatt is.

Csíki Sándor♣