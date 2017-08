A KÖZELMÚLTBAN egy magyar gasztronómiáról szóló szimpóziumon az előadó elmondta, hogy Mátyás király pulykát is evett. A történész előadót egy cseppet sem zavarta az a szembetűnő ellentmondás, hogy míg Mátyás 1490-ben meghalt, Kolumbusz csak 1492-ben indult Indiába, hogy végül az Újvilágot fedezze fel. Mindez pedig azért lényeges, mert például a vadpulyka (Meleagris gallopavo) bizony arrafelé őshonos, s nem másfelé, így aztán kedvelt Mátyás királyunk aligha találkozhatott a pulykával. Mi történt hát, hogy mégis lépten-nyomon azzal találkozunk, hogy Mátyás pulykát evett?

A pulyka-mítosz

Dr. Csapó Katalin muzeológus Királyi lakomák című írásában így ír:

“A pulyka és a páva ínyencségnek számított. A pulykát, amelyet nyelvünk indiakakasnak, indiatyúknak nevezett el, a budai ásatások tanúsága szerint már az Anjou-udvarban is fogyasztották, írott emlékekből pedig megtudjuk, hogy Mátyás király 1489-ben Milánóból pulykákat kapott.”

Dr.Füreder Balázs főiskolai docens az előbbinél már jóval óvatosabb és körültekintőbb, amit határozottan színvonalas doktori (PhD) disszertációja is mutat. Látja ő is, hogy itt valami nagyon nincs rendjén:

“A fiatal fácán, fogoly, kacsa, kappan, liba és seregély (ezek mellett, más források szerint szerették a pávát és a pulykát is, holott az utóbbi 1524 táján érkezett Európába az Újvilágból, és nálunk csak a XVI-XVII. század fordulóján kezd elterjedni)…”

Bár a szerző gyanakvóan tekint arra, hogy miként is lehetséges a pulyka emlegetése, amikor Európa még csak nem is ismerte ezt a madarat, de sajnos nem megy tovább, s némi lábjegyzetbe szorított idézettel újrahitelesíti a mítoszt, a felelősséget Csánkira (1883), és Zolnayra (1975) ruházva.

„A pulyka a legnagyobb ritkaságok közé tartozott Európa-szerte, a magyar udvarnál pedig sokáig talán hírét sem hallották. Csak az utolsó időkben gondolt rá Mátyás, hogy meghonosítsa.” (Csánki 1883. 649.) vagy „A pulyka ritkaság még ekkor; 1489-ben a király, a milánói herceg követe útján kér és kap pulykákat s azok nevelésére egy milánói pulykamestert. A milánói pulykász 1489 tavaszán megérkezett Budára, hogy a király cselédeit a– pávánál kevésbé szép, de jobb húsú – pulykákkal való bánásra, rendszeres pulykatenyésztésre megtanítsa.” Zolnay 1975. 141.”

Furcsa, hogy annyi év, s annyi elbizonytalanodás után alig-alig hangzott el, hogy a pulyka nem lehetett ott Mátyás asztalán, pláne nem az Anjou királyoknál. Ami ott volt az nem pulyka volt, hanem valami más.

A pulyka és a vikingek

Érdekességként még idézek egy gazdag képzeletű lexikonszerzőt is (a nevét nem ismerem), aki úgy oldja fel a pulyka Kolumbusz előtti Európába kerülésének talányát, hogy a vikingekre bízza a pulyka Európába szállítását. Nem sokat tétovázik, s cseppet sem bizonytalan:

“Amerikai eredetű háziszárnyas a pulyka. Először viking hajósok hozták magukkal Európába.”

A előzőekben idézett mondatok ugyan az egyik Magyar Néprajzi Lexikonból vannak, de ez a fenti állítást egy cseppet sem hitelesíti. Nem ritkaság az ilyen kijelentés. Elegendő csak az ősmagyarnak mondott keng és ta-keng elnevezésű ételekre gondolnunk ahhoz, hogy belássuk, akár történeti konstrukciók kulcselemeivé, axiómáivá is válhatnak izgalmasan hangzó, ám tényekkel alá nem támasztott kijelentések.

A vikingek kétségtelenül már Kolumbuszt fél évezreddel megelőzően is jártak Amerika (Vinland) földjén, mint Bjarni Herjólfsson (985), Thorfinn Karlsefni és családja (992), majd az ő elbeszélésük alapján Vörös Erik fia Leif Eriksson (1000), s a következő évtizedben még többen mások. Valamennyien Grönland nyugati partjairól indultak. Akadt, aki Grönlandról visszahajózott Norvégiába, s volt, aki Izlandon telepedett le, de igazán nagy képzelőerőre lenne szükségem ahhoz, hogy a pulyka Európai elterjesztését ezekhez az emberekhez kössem, különösen, hogy a Magyar Néprajzi lexikonon kívül más nyomát az állításnak nem találtam.

Mátyás nem evett pulykát

Nos, akárhány Mátyás királyról és a pulykáról szóló írással is találkozunk, a Meleagris nemzetségbe tartozó pulyka bizony nem szerepelhetett Mátyás étlapján, mert csak évtizedekkel a király halála (1490) után jutott el Európába. De ha a király nem ehetett pulykát, mert a pulyka akkor még csak a tőlünk sok ezer kilométerre élő amerikai bennszülötteknek volt elérhető, akkor miért írják mégis, hogy pulykát evett?

A félreértések sorozata már a legelején elkezdődött azzal, hogy az amerikai vadpulykát a már ismert gyöngytyúkként határozták meg. A történet ettől kezdődően már olyan, mint egy bohózat, amelyben egymást érik a félreértések. Ennek eredményeként a gyöngytyúknak pulykával való összemosása több síkon is megvalósul. India is hamar belekeveredik a dologba, de nem mint egy lehetséges másik pulyka faj (indiai-tyúk, Indianische Hahn, Le Coq d’Inde) valós származási helye, hanem, mint az az egzotikus (mellesleg Amerikával is erősen kapcsolatba hozható) hely, amely a képzeletben az egzotikus dolgok szülőföldje. A pulyka pedig egzotikus madár volt. Egy újabb lépést téve, az egzotikumot Európa számára sokáig a törökök képviselték, akiknek mind a gyöngytyúk, mind a pulyka kereskedelemben jelentős szerepük volt. A félreértések itt teljesednek ki.

A 16. században meginduló pulykakereskedelem Törökország közvetítésével történt. Azonban nem csak a spanyol közvetításű amerikai pulyka, de az afrikai származású gyöngytyúk kereskedelme is ebben az időben indult nagyobb mértékben a portugálok révén, szintén aktív török közreműködéssel. Ez a sajátos helyzet, valamint az állatrendszertan tudományának gyakorlati hiánya kellően megalapozta a ritkaságnak számító, az ókor óta Európában csak elvétve előforduló, de a 15. század portugál Afrika expedíciói révén újra felfedezett gyöngytyúk, s a 16. század első felében piacra kerülő újvilági pulyka köznyelvi összekeverését.

Mindezek remek bizonyítékaként az angol nyelvben a török pulykakereskedő(k) országának, Törökországnak (Turkey) a nevéről nevezték el a pulykát (turkey), s a nagyon hasonlónak látott, gondolt gyöngytyúk is ezen a néven volt ismert (turkey). E két madár nevei (Turkey hen, Guinea hen, etc.) az angol nyelvben kezdetben szinonimak voltak, ahogy egyéb nyelvekben is.

Az indiai-kakas és indiai-tyúk (Indyay Tyk, 1581) elnevezés a latin Gallus indicus (Indiai-tyúk) név magyarra fordított változata, s nem valamiféle sajátos régi magyar elnevezés, ami bármit is igazolhatna. Németül (Indianische Hahn), s franciául (Le Coq d’Inde) is így nevezték Az alábbi képen Adriaen Collaert egy 1600-ból származó itáliai metszetén látható a Gallus indicus.

P. Michaelis Pexenfelder Nürnbergben 1670-ben megjelent könyvében található a következő, az elnevezés körüli káoszt jól mutató mondat: “Tum Gallopavus, (Gallopavo, Pavogallus, Gallus Indicus, Africanus, Africus, Numidicus, guttatus) …” Az idézett mondatban elhangzik a pulyka (Gallopavus), majd a precíz német szerző zárójelben felsorolja a pulyka 17. század második felében még használt további elnevezéseit is. Ezek közül a Gallopavo, Pavogallus, Gallus Indicus a ma is ismert pulyka, azonban az Africanus, Africus, Numidicus, guttatus már a gyöngytyúk, hiszen az származik Afrikából és az guttatus, vagyis pettyes.

Röviden, de megemlítem, hogy a félreértéseket még tovább erősítette a görög Meleagris szó is, amely mindkét madár nevével kapcsolatban került.

Megnyugtató változást végül az állatrendszertan fejlődése hozott, amikor az észak-amerikai vadpulyka (Meleagris gallopavo) és a Szaharától délre vadon élő sisakos gyöngytyúk (Numida meleagris) határozottan két fajként került meghatározásra. Azóta már nincs félreértés, de a kezdeti idők kuszasága tovább él, többek között az olyan mítoszokban is, mint, hogy Mátyás király pulykát evett.

Mit evett hát Mátyás, ha nem pulykát?

Határozottan állítható, hogy Mátyás király azt a madarat, amelyet ma pulyka néven ismerünk, bizonyosan nem ismerhette, így aztán nem is kerülhetett az asztalára, s nem is kaphatta ajándékba, mert mások sem ismerték. Mátyás király a már az ókori világban is ismert, a középkorban gyakorlatilag eltűnt, majd a 15. században újra felbukkanó, ám Mátyás korában még mindig ritkaságnak számító, ezért egzozkus tyúkot, gyöngytyúkot evett, amely “a pávánál kevésbé szép, de jobb húsú”. (QED)

A pulykát vacsoráló Mátyás király története tehát bizonyosan nem egyéb, mint egy félrefordításon, félreértésen, s taxonómiai, nyelvészeti ismeretek hiányán alapuló népmese (aki nem hiszi, járjon utána). Ideje hát hinni a szemünknek – s kijavítani a könyveket (2010).

©Csíki Sándor♣