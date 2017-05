GLOBUS – Globalizálódott gyíkhús

A KÜLÖNLEGESNEK nevezett vagdalthús méltó régi híréhez. Különleges. Különlegesen elborzasztó. Hajdan, a dicső Magyar Néphadseregben ez a konzerv volt az, amelyet a katonák csak gyíkhúsnak neveztek. A gyíkhús név is sejteti, hogy már akkor sem volt sikk szeretni, pedig, s ezt bátran állíthatom, jobb volt, mint ez a mai változat A Különleges vagdalthús, mint a Globus vagdalthús család többi tagja, amelyeket a rend kedvéért ugyancsak bátor voltam megkóstolni, az én ízlésem szerint csapnivaló.

A Különleges vagdalthús ugyan még nem süllyedt a Csípős vagdalthús szintjére, amely a legminimálisabb dicsérhető élvezeti értékkel sem bír, de így is szörnyű. Ízről, illatról, textúrától, színről, vágáslapról, stb. nem is érdemes beszélni, s felesleges is ezeket a fogalmakat ezekre a termékekre kiterjeszteni. Megdöbbentő ez az emberi fogyasztásra szánt igénytelenség.

A 130 grammos konzervet 175 Ft-ért vásároltam, ami 1.346 Ft/kg árnak felel meg. Egyértelmű, hogy érdemesebb főzni, mint ezt a konzervet megvásárolni. Ha pedig hideg élelmiszerrel vetjük össze, akkor egy zsírral, vajjal megkent, vagy olívaolajjal csorgatott szelet kenyér és egy darab főtt tojás már űberelte is a 19,2% zsírtartalmú, alig 12,5% fehérjetartalmú Különleges vagdalthús konzervet, ráadásul árban is kedvezőbben jöttünk ki, s ízletesebb, megbízhatóbb eredetű ételt ettünk, amiről inkább tudjuk, hogy miképpen készült.

Mi van a dobozban?

No, de mi van a dobozban? Az összetevők dobozon olvasható listája igen sokat megmagyaráz a megrázó élményből.

Összetevők (abban a sorrendben, ahogy a címkén áll):

(abban a sorrendben, ahogy a címkén áll): marhahús

ivóvíz

búzaliszt

sertéstüdő

sertésszív

gyártási szalonna

szeparált baromfihúspép

marhafaggyú

részlegesen zsírtalanított zsírszövet

szójaliszt

sertésbőrke

vöröshagyma

konyhasó

fokhagyma

szójafehérje koncentrátum

fűszerek

stabilizátor (difoszfátok)

antioxidáns (aszkorbinsav)

Hústartalom a feldolgozás pillanatában 31%

Számított átlag tápérték (100g termékben)

(100g termékben) Energiatartalom 1057kJ (254 kcal)

Fehérje: 12,5g

Szénhidrát: 7,9g

Zsír: 19,2g

Az előzőeket összeadva az eredmény 39,6g (39,6%). Ezek után joggal vetődik fel a kérdés, hogy miből áll a tetemes résznek számító maradék 60,4g (60,4%)? Víz? Rost? Ásványi anyagok? Mennyi, s miféle?

Származási hely: Csehország, bár ez a jelenséget illetően közömbös, s csak annyiból érdekes, hogy már ez sem Magyarországon készül.

Miért Csehországban készül?

2009: A cseh Hamé július közepétől jogosult a Globus márkájú húsalapú konzervtermékek gyártására és forgalmazására. A kitűzött cél a GLOBUS márka megerősítése, és a fogyasztói igények maximális kielégítése. (Globus)

“Miután a francia kézen lévő Globus befejezte a húskonzervgyártást, több hazai és külföldi gyártó szeretné növelni értékesítését. Várható a Globus által elhagyott évi ötmilliárd forintos részesedés újrafelosztása. A piaci elemzők szerint az élelmiszer-fogyasztás szerkezete változik a gazdasági válság és az elszegényedés idején, ezért a rendkívül olcsó vagdalthús-konzerv iránti kereslet nagymértékben nőni fog. A csehországi Hamé csoport például néhány év alatt szeretné megduplázni a forgalmát a magyar piacra szánt magyaros ízesítésű konzervekkel.” (MNO)

Számít-e, hogy a Globus hol készül?

Nos, erre a kérdésre akad többféle válasz is. Nekem is van rá válaszom, ami vagy megegyezik a Tiéddel, vagy sem. A kérdést most nyitva hagyom, az azonban bizonyos, hogy ha a cseh vitéz ezekkel a 21. századi hi-tech konzervekkel szállt volna szembe Toldi Miklóssal, akkor bizony a magyar bajnoknak nem sok esélye maradt volna. Ezek a globalizálódott cseh/magyar konzervek különösen válság idején lehetnek virulensek, akár csak a harmincas évek innovációja, a ma is piacon lévő SPAM.

Voltak idők, amikor mi vittünk konzerveket Csehszlovákiába és sokfelé, máshová. Ezek egy jó része magyar Globus konzerv volt. Változtak az idők, s ma Csehországból és Szlovákiából származó élelmiszerekkel vannak tele a polcok. Cseppet sem vagyok meggyőződve róla, hogy ennek így is kell lennie.

Csíki Sándor♣