Medvevadászat Szibériában

EMLÉKEIM SZERINT “A tajgavadász hagyatéka”, Rudolf Luskac regénye volt az első könyvtárból kikölcsönzött vastag, sokoldalas könyvem címe. Kisgyermekként óriási izgalommal olvastam végig és lenyűgözött Szibéria, a tajga, a vadon csendje. A cirbolyafenyővel, ginsenggel, a tajga telével e könyv lapjairól ismerkedtem először. Úgy esett, hogy egy kedves barátom a közelmúltban éppen Szibériában járt medvevadászaton. Ez juttatott eszembe néhány nosztalgikus, és kevésbé nosztalgikus gondolatot a medvéről, medvetalpról, bölénypúpról, a sarkkörön túli kirándulásról, rénszarvasokról és rénszarvas konzervekről, kolbászokról.

Karl May és a medvetalp

A tajgavadász hagyatéka című könyv mellett eszembe jutnak gyermekkorom indián regényei is, amiből ugyancsak gazdag választék állt rendelkezésre, és én igyekeztem is lehetőleg mindent elolvasni, ami a kezem ügyébe került. Karl May (1842-1912) ma már alig ismert, de érdemes róla tudni, hogy az igen gazdag és értékes német irodalomból kiemelkedik azzal, hogy csak német nyelven több. mint 100 millió példányban keltek el a könyvei és a fordításban kiadott könyvek is legalább ilyen nagyságrendű eladást jelentenek. Winnetou című regénye egyike a legnépszerűbbeknek. Karl Maytól “tudhattam meg” gyermekként azt is, hogy a bölénypúpnál és a medvetalpnál nagyobb kulináris csemege bizony nem létezik a vadnyugaton, és minden igazi férfi gasztronómiai vágyainak netovábbja ezeknek a nemes alkatrészeknek a fogyasztása. (Ezt persze sokáig el is hittem, sőt terjesztettem is a barátaim körében, akik ugyancsak hívei lettek ennek az haladó eszmének.)

A medve

A medvéhez sokunkat kötnek érzelmi szálak. Eközben azonban elfeledkezünk róla, hogy évmilliók során hol a medve evett meg bennünket, hol mi ettük meg a medvét, azaz kölcsönösen egymás prédaállatai voltunk.

Hosszú évtízezredek óta élnek medvekultuszok is a legkülönbözőbb emberi kultúrákban. Mindezek ellenére meglepett, hogy milyen nagy számban találtam medve recepteket az interneten. A medve zsír (olaj) különösen nagyra értékelt. Sütnek, főznek vele, süteményt készítenek, orvoslásban, kozmetikai iparban, varázslásban használják és hajnövesztőként is szép sikereket értek el vele – leginkább azok, akik eladták.

A medve sikerében bizonyára szerepet játszhatott, hogy a két lábra ágaskodása, és számos más mozdulata meglehetősen humanoid, ezért a rajzfilmek megjelenése és elterjedése előtt is már könnyű volt más emberi tulajdonságokkal is felruházni. Egyesek szerint a legelső állatkultuszok éppen a medvéhez kötődnek, de elegendő az “Orosz medve” kifejezésre gondolni ahhoz, hogy érezzük a történelmi idők kultuszainak (totemeinek) továbbélését a 21. században.

A medve egyik leggyakoribb filmes ábrázolása éppen az, amikor a folyóban lazacra vadászik. A következő rövid és mókás filmrészlet ezt mutatja meg és azért is választottam, mert a medve két lábon sétálgat, táncol, esetlenkedik a vízben.

Az állatokhoz, adott állatfajhoz való viszonyunk a történelem során többször is változhat és a korízlés, a kultúra erőteljesen rányomja a bélyegét arra, hogy melyik állatról miképpen vélekedünk és éppen milyen pozitív, vagy negatív emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel. A medve ebből a szempontból – úgy tűnik – meglehetősen kiegyensúlyozott szerepet tölt be, kisebb-nagyobb hangsúlyeltolódásokkal a félelmetes és a barátságos között ingázva. A medvével kapcsolatos kultúr- és természethistória beláthatatlan terjedelmű, ezért nem is folytatom.

Medvevadászat Szibériában

Ahogy említettem, kedves barátom február elején járt a zord szibériai télben. Az alábbi felvételek akkor készültek.

Medvekonzerv, medve szalámi

Medvehússal, medvezsírral készülő ételek receptjeit most nem írom le, bár akadnak bőven, mert soha nem is ettem medvét, és aki evett már, az sem dicsérte, tehát felesleges. Akit mégis érdekel a medve, az Finnországban vásárolhat medvekonzervet, vagy 75€-ért medvekolbászt is. A finnek medveszeretete láthatólag az összes uniós országét felülmúlja.

Ami számunkra meglehetősen szokatlannak tűnhet, az náluk a repülőtéri duty-free shop polcára kerülhet. Finnországban járva én medvekonzervet nem vásároltam csupán rénszarvaskonzervet és kolbászt, és az jó volt, bár mitől is lett volna rossz? A számunkra egzotikusnak számító állatokat teljesen érthető módon, időtlen idők óta fogyasztják az élőhelyük mellett élő emberek, ezért aztán nem meglepő, hogy konzerv formájában is előfordulhatnak. A legkülönbözőbb eladható vadkonzervek találhatók a polcokon a fókától a medvéig, a rénszarvastól a bálnáig.

Ilyenkor láthatjuk leginkább: mindenevők vagyunk, ám éppen ez a tulajdonságunk járult hozzá ahhoz, hogy a Föld összes élőhelyét meghódíthassuk.

Csíki Sándor♣